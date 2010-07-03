Врачи предупредили об опасности маникюра и наращивания ресниц

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Подмосковное министерство здравоохранения рассказало у себя на сайте об опасностях, связанных с процедурами по уходу за собой. В частности, ведомство упомянуло маникюр и наращивание ресниц.

"Недезинфицированными ножницами можно занести в организм различные заболевания – от грибка ногтей до гепатита. К слову, грибковая инфекция способна проявиться не сразу, а через несколько лет, поскольку грибковые споры размножаются медленно", – приводятся в материале слова главного внештатного специалиста по дерматологии и косметологии Наталии Махневой.

Опасны, по ее словам, и лампы для сушки ногтей – ультрафиолетовое излучение может спровоцировать развитие рака кожи. Кроме того, при частых походах в салон ногти сильно истощаются, так что их следует обрабатывать питательными маслами.

Существуют риски и при наращивании ресниц. Так, клей может вызвать аллергическую реакцию, а несоблюдение правил гигиены способно привести к поражению кожи, вызываемому клещом-паразитом.

"Лечение такого заболевания отнимет множество нервов, времени и средств. Также травмирование века может в перспективе повлиять на остроту зрения", – предупредила Махнева.

Она добавила, что при наращивании нарушается питание натурального волоса, так что со временем он выпадает.

Ранее врачи рассказали, как победить бессонницу. Согласно оценкам специалистов, снотворные препараты хорошо помогают при недавних расстройствах сна, длительность которых составляет не более трех месяцев. Также существует комплексная программа когнитивно-поведенческой терапии – она обучает пациента навыкам засыпания и разрушает негативные условные рефлексы.