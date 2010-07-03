Ученые назвали причину ожирения в пожилом возрасте

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Фото: depositphotos/belchonock
Группа ученых из Швеции и Франции выяснили, что замедление липидного обмена с возрастом приводит к увеличению массы тела. Результаты исследования опубликованы на сайте Каролинского института в Стокгольме.
Ученые в течение 13 лет исследовали липидный метаболизм, который отвечает за обмен жиров и жироподобных веществ в организме у группы из 54 человек. За это время у всех добровольцев было отмечено снижение скорости обмена липидов. Из-за чего вес пациентов, которые не сокращали количество калорий, увеличился в среднем на 20%.
По данным специалистов, из-за замедления обмена жиров в организме увеличивается вес, даже если они едят также как и раньше.
"Результаты впервые показывают, что процессы в нашей жировой ткани регулируют изменение массы тела в процессе старения таким образом, который не зависит от других факторов", – приводятся слова одного из авторов работы профессора Питера Арнера из Каролинского университета.
Он отметил, что это может помочь поиску новых способов лечения ожирения.
Ранее американские диетологи дали простой совет желающим сбросить лишний вес. Сладости в рационе после основного приема пищи они рекомендовали заменить на жвачку без сахара. После жевательной резинки желание перекусывать вредными для фигуры продуктами пропадает, пояснили специалисты.
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