Ученые назвали причину ожирения в пожилом возрасте

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Группа ученых из Швеции и Франции выяснили, что замедление липидного обмена с возрастом приводит к увеличению массы тела. Результаты исследования опубликованы на сайте Каролинского института в Стокгольме.

Ученые в течение 13 лет исследовали липидный метаболизм, который отвечает за обмен жиров и жироподобных веществ в организме у группы из 54 человек. За это время у всех добровольцев было отмечено снижение скорости обмена липидов. Из-за чего вес пациентов, которые не сокращали количество калорий, увеличился в среднем на 20%.

По данным специалистов, из-за замедления обмена жиров в организме увеличивается вес, даже если они едят также как и раньше.

"Результаты впервые показывают, что процессы в нашей жировой ткани регулируют изменение массы тела в процессе старения таким образом, который не зависит от других факторов", – приводятся слова одного из авторов работы профессора Питера Арнера из Каролинского университета.

Он отметил, что это может помочь поиску новых способов лечения ожирения.

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