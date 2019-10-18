Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

18 октября, 19:02

Главная / Истории /

Можно ли отравиться дачными яблоками

Спелые и наливные. Как не отравиться дачными яблоками
общество еда истории

Яблоки являются самым распространенным российским дачным фруктом. Их урожай в этом году в Московской области бьет все рекорды. Считается, что выращенные за городом плоды – кладезь витаминов, полезных кислот, источник железа, необходимого для сердца, тканей и кровеносной системы. Но вместе с тем эксперты предупреждают: на первый взгляд абсолютно безобидный фрукт может стать причиной серьезного отравления. Разбираемся, как получить заряд витаминов без неожиданных последствий.

Мыть нужно с умом

Фото: depositphotos/MicEnin

Главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов уверен, что отравиться яблоками с дачного огорода можно, если не соблюдать элементарные правила гигиены. Зачастую, если фрукт выращен на своем участке, люди думают, что мыть его необязательно: достаточно протереть и можно есть.

"Логично, что воздух и вода влияют на качество продуктов. Если дерево растет у дороги, то у него может быть все, что угодно, особенно, если дача находится возле шоссе. В идеале с такого дерева лучше ничего не есть вообще. Но я думаю, что отравление чаще всего вызывают немытые яблоки, фрукты", – поясняет эксперт.

Отравление вызывает грязь, которая содержится на кожуре яблок, выращенных на дачах. Ее фрукт быстро собирает на своей поверхности.
Вячеслав Маслов
главный агроном Академии имени Тимирязева

Врач-диетолог Анна Белоусова тоже уверена, что мыть домашние яблоки нужно тщательно, как и те, что куплены в магазине. При этом она рекомендует использовать только обычную воду.

"Не стоит применять различные средства для мытья фруктов. В них содержится много вредных веществ", – считает Белоусова.

В свою очередь, главный агроном Академии имени Тимирязева советует обратить внимание на качество воды, под которой моется фрукт.

"Когда мы моем непроверенной водой, шансов получить отравление больше, потому что воду берем непонятно откуда: например, из колодца, там, может, крысы плавали. И все думают в таком случае на яблоко, а не на воду. С водой микробов в наш организм попадает больше, чем с кожицей яблока", – поясняет эксперт.

Важна обработка

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По мнению Белоусовой, чаще всего люди травятся "падалицей", то есть яблоками, которые уже упали с дерева и пролежали какое-то время на земле.

"Эти плоды, как правило, уже с небольшой гнилью. Если ее просто обрезать, это не значит, что во фрукте не остается тех самых микробов, организмов, что уже есть в гнилой части", – поясняет эксперт.

Такие яблоки, считает Белоусова, есть можно, но перед этим они должны пройти термическую обработку: фрукт следует запечь, приготовить из него варенье или же начинку для пирога. Тогда яблоки не вызовут негативную реакцию организма.

Поскольку в этом году урожай яблок в Подмосковье особенно богатый, администрация Московской области до конца октября будет собирать у дачников "лишние" фрукты, которые затем пойдут на корм скоту или на компост. Эти мероприятия проводятся в рамках акции "Дай яблокам вторую жизнь!". Забирать их будут специальные мусоровозы.

Фото: depositphotos/AgaveStudio

Нужно ли снимать кожуру?

Эксперты уверены: в кожуре, особенно домашних яблок, много полезных веществ. Эти фрукты содержат витамины В, С, Е, калий, кальций, магний, йод, марганец и пектин, а также никотиновую кислоту.

"Как у картофеля, так и у яблок основные витамины содержатся в кожице. Поэтому при чистке мы заведомо убираем часть витаминов", – объясняет главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.

Поэтому снимать кожуру со всех плодов не стоит, полагает специалист.

Если фрукт все-таки вызывает сомнения, то, конечно, кожицу можно снять.
Вячеслав Маслов
главный агроном Академии имени Тимирязева

Чтобы определить полезность яблок и, соответственно, кожуры, можно разрезать плод пополам и подождать некоторое время. Если яблоко потемнеет, значит, оно полезно и кожуру можно употреблять в пищу.

Читайте также


Илона Соболева

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать