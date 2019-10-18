Можно ли отравиться дачными яблоками

Яблоки являются самым распространенным российским дачным фруктом. Их урожай в этом году в Московской области бьет все рекорды. Считается, что выращенные за городом плоды – кладезь витаминов, полезных кислот, источник железа, необходимого для сердца, тканей и кровеносной системы. Но вместе с тем эксперты предупреждают: на первый взгляд абсолютно безобидный фрукт может стать причиной серьезного отравления. Разбираемся, как получить заряд витаминов без неожиданных последствий.

Мыть нужно с умом

Главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов уверен, что отравиться яблоками с дачного огорода можно, если не соблюдать элементарные правила гигиены. Зачастую, если фрукт выращен на своем участке, люди думают, что мыть его необязательно: достаточно протереть и можно есть.



"Логично, что воздух и вода влияют на качество продуктов. Если дерево растет у дороги, то у него может быть все, что угодно, особенно, если дача находится возле шоссе. В идеале с такого дерева лучше ничего не есть вообще. Но я думаю, что отравление чаще всего вызывают немытые яблоки, фрукты", – поясняет эксперт.







Вячеслав Маслов главный агроном Академии имени Тимирязева Отравление вызывает грязь, которая содержится на кожуре яблок, выращенных на дачах. Ее фрукт быстро собирает на своей поверхности.

Врач-диетолог Анна Белоусова тоже уверена, что мыть домашние яблоки нужно тщательно, как и те, что куплены в магазине. При этом она рекомендует использовать только обычную воду.

"Не стоит применять различные средства для мытья фруктов. В них содержится много вредных веществ", – считает Белоусова.



В свою очередь, главный агроном Академии имени Тимирязева советует обратить внимание на качество воды, под которой моется фрукт.

"Когда мы моем непроверенной водой, шансов получить отравление больше, потому что воду берем непонятно откуда: например, из колодца, там, может, крысы плавали. И все думают в таком случае на яблоко, а не на воду. С водой микробов в наш организм попадает больше, чем с кожицей яблока", – поясняет эксперт.

Важна обработка

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По мнению Белоусовой, чаще всего люди травятся "падалицей", то есть яблоками, которые уже упали с дерева и пролежали какое-то время на земле.

"Эти плоды, как правило, уже с небольшой гнилью. Если ее просто обрезать, это не значит, что во фрукте не остается тех самых микробов, организмов, что уже есть в гнилой части", – поясняет эксперт.

Такие яблоки, считает Белоусова, есть можно, но перед этим они должны пройти термическую обработку: фрукт следует запечь, приготовить из него варенье или же начинку для пирога. Тогда яблоки не вызовут негативную реакцию организма.

Поскольку в этом году урожай яблок в Подмосковье особенно богатый, администрация Московской области до конца октября будет собирать у дачников "лишние" фрукты, которые затем пойдут на корм скоту или на компост. Эти мероприятия проводятся в рамках акции "Дай яблокам вторую жизнь!". Забирать их будут специальные мусоровозы.

Нужно ли снимать кожуру?

Эксперты уверены: в кожуре, особенно домашних яблок, много полезных веществ. Эти фрукты содержат витамины В, С, Е, калий, кальций, магний, йод, марганец и пектин, а также никотиновую кислоту.

"Как у картофеля, так и у яблок основные витамины содержатся в кожице. Поэтому при чистке мы заведомо убираем часть витаминов", – объясняет главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.

Поэтому снимать кожуру со всех плодов не стоит, полагает специалист.



Вячеслав Маслов главный агроном Академии имени Тимирязева Если фрукт все-таки вызывает сомнения, то, конечно, кожицу можно снять.

Чтобы определить полезность яблок и, соответственно, кожуры, можно разрезать плод пополам и подождать некоторое время. Если яблоко потемнеет, значит, оно полезно и кожуру можно употреблять в пищу.



Илона Соболева