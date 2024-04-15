Бровист Руда перечислила главные ошибки при коррекции бровей

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Неправильная форма и неподходящий цвет бровей могут сильно испортить образ. Об этом Москве 24 рассказала косметолог-бровист Ольга Руда.

По ее словам, одной из частых ошибок при самостоятельной коррекции можно назвать бездумное выщипывание начала линии бровей.

"Часто, например, следуют устаревшему правилу, по которому бровь должна начинаться перпендикулярно внутреннему уголку глаза. Однако это может визуально сделать нос более длинным или широким, а взгляд – как бы нахмуренным", – пояснила эксперт.



Ольга Руда косметолог-бровист Чтобы добиться более гармоничного эффекта, при коррекции стоит использовать следующую технику: нужно визуально провести прямую линию по центру лба и еще одну – вверх от внутреннего уголка глаза, параллельно первой. И начало брови сделать примерно в середине между этими линиями.

Также нужно следить, чтобы внешний кончик бровей не располагался ниже их основания. В противном случае получится "эффект Пьеро" и лицо будет выглядеть грустным.

"Внешний кончик должен быть либо на уровне основания брови, либо располагаться чуть выше. Однако и задирать его вверх в стиле самурая тоже не стоит", – отметила бровист.

Кроме того, образ может портить неправильный оттенок: слишком светлый или темный. Здесь на помощь придет универсальный способ – брать краску под цвет корней волос на голове или чуть светлее, посоветовала эксперт.

В целом же, чтобы иметь идеальные брови, стоит хотя бы раз сходить к грамотному бровисту и в дальнейшем поддерживать созданную им форму, заключила Ольга Руда.

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