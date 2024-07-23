Визажист Екатерина Мороз дала советы по выбору идеальной нюдовой помады

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Тон кожи и эффект, который хочется получить, нужно учитывать при выборе нюдовой помады, рассказала Москве 24 стилист-визажист Екатерина Мороз.

Она пояснила, что оттенок должен быть максимально естественным и приближен к натуральному цвету губ. Выбирать же помаду лучше в магазине, так как в реальности оттенки часто отличаются от тех, что изображены на картинке в интернете.

Тестировать продукт можно на тыльной стороне руки, однако удобнее наносить разные оттенки на пальцы рук и прикладывать к губам, чтобы оценить, какой максимально подходит.



Екатерина Мороз стилист-визажист В целом же при выборе можно ориентироваться на тон лица: если кожа очень светлая, цвета слоновой кости, лучше выбрать полупрозрачную помаду либо с розовым оттенком на один-два тона темнее губ.

Для светлой кожи, имеющей теплый оттенок, больше подойдет помада бежево-розовая или с персиковым оттенком, рассказала специалист.



Обладательницам оливковой кожи обычно идут любые оттенки помады.

"Но я рекомендую выбирать более насыщенные, с активным пигментом карамельного, вишневого или шоколада", – отметила визажист.



Если кожа среднего тона, ближе к бежевому с теплым подтоном, стоит присмотреться к карамельно-розовым помадам. А темнокожим девушкам прекрасно подойдут варианты цвета молочного шоколада или те, что содержат небольшое количество красного пигмента, добавила эксперт.



"Что касается текстуры, то тем, кто хочет добавить губам объема, я советую выбирать продуты с кремовым финишем и увлажняющим эффектом. Помада матовой текстуры не сделает губы объемнее, но зато точно продержится весь день", – отметила Екатерина Мороз.



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