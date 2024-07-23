Визажист Екатерина Мороз дала советы по выбору идеальной нюдовой помады

23 июля, 08:00Общество
Фото: 123RF/lenetssergey
Тон кожи и эффект, который хочется получить, нужно учитывать при выборе нюдовой помады, рассказала Москве 24 стилист-визажист Екатерина Мороз.
Она пояснила, что оттенок должен быть максимально естественным и приближен к натуральному цвету губ. Выбирать же помаду лучше в магазине, так как в реальности оттенки часто отличаются от тех, что изображены на картинке в интернете.
Тестировать продукт можно на тыльной стороне руки, однако удобнее наносить разные оттенки на пальцы рук и прикладывать к губам, чтобы оценить, какой максимально подходит.
Для светлой кожи, имеющей теплый оттенок, больше подойдет помада бежево-розовая или с персиковым оттенком, рассказала специалист.
Обладательницам оливковой кожи обычно идут любые оттенки помады.
"Но я рекомендую выбирать более насыщенные, с активным пигментом карамельного, вишневого или шоколада", – отметила визажист.
Если кожа среднего тона, ближе к бежевому с теплым подтоном, стоит присмотреться к карамельно-розовым помадам. А темнокожим девушкам прекрасно подойдут варианты цвета молочного шоколада или те, что содержат небольшое количество красного пигмента, добавила эксперт.
"Что касается текстуры, то тем, кто хочет добавить губам объема, я советую выбирать продуты с кремовым финишем и увлажняющим эффектом. Помада матовой текстуры не сделает губы объемнее, но зато точно продержится весь день", – отметила Екатерина Мороз.
Ранее звездный визажист Илона Капустина рассказала, как сохранить макияж безупречным в жару. Она порекомендовала отказаться от плотного тона и отдать предпочтение легким BB- или CC-кремам. Плюс держать при себе летом матирующие салфетки, чтобы всегда можно было быстро удалить излишки кожного сала и освежить макияж в течение дня.