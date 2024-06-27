Визажист Капустина перечислила правила идеального макияжа в жару

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Использование праймера перед нанесением косметики и фиксация результата специальным спреем помогут сохранить макияж идеальным в жаркие дни. Об этом Москве 24 рассказала звездный визажист Илона Капустина.

По ее словам, когда на улице жарко, кожа нуждается в отдыхе, поэтому количество косметики все же надо стараться минимизировать. Тем более что легкий макияж выглядит более естественно и свежо.



Илона Капустина звездный визажист Например, от плотного тонального крема точно лучше отказаться и отдать предпочтение легким BB- или CC-кремам. Они увлажнят кожу и деликатно выровняют тон.

Однако, прежде чем их наносить, надо подготовить кожу праймером. Это средство поможет выровнять рельеф, сгладить текстуру и удержать макияж на месте в течение дня, отметила визажист.

Кроме того, сохранить мейк в идеальном виде надолго поможет фиксирующий спрей: его надо распылить на кожу уже после нанесения косметики, пояснила Капустина.

"Что касается таких средств, как тушь, подводка, консилер, то я бы посоветовала выбирать в жаркую погоду исключительно водостойкие варианты", – отметила эксперт.



Илона Капустина звездный визажист С еще одной проблемой – излишним блеском на коже – поможет справиться легкая рассыпчатая пудра. Она же будет способствовать фиксации макияжа.

При этом наносить ее лучше не на все лицо, а только на те участки, которые действительно нуждаются в матировании.

"Плюс советую летом держать при себе матирующие салфетки, чтобы всегда можно было быстро удалить излишки кожного сала и освежить макияж в течение дня", – заключила эксперт.

Ранее профессиональный визажист Александра Никитина рассказала, какие правила макияжа стоит соблюдать, чтобы получить удачные фото на документы. Например, она предостерегла от использования в мейкапе перед фотосъемкой средств, придающих коже блеск.