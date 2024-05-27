Визажист Никитина назвала три простых варианта летнего макияжа

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Быстрый макияж в единой гамме, вариант с насыщенным ярким цветом на глазах и необычный мейкап с акцентом на нижнем веке идеально подойдут для лета. Об этом Москве 24 рассказала профессиональный визажист Александра Никитина.

По ее словам, яркий летний макияж можно быстро сделать всего одним средством.

"Например, стоит использовать помаду холодного розового оттенка. Нанести ее на щеки и губы, а затем растушевать пальцами или спонжем. Потом взять тонкую кисточку и этой же помадой нарисовать стрелки на глазах. Правда с этим приемом надо быть осторожнее аллергикам и девушкам с чувствительной кожей", – пояснила визажист.

Такой трюк пройдет и с яркими тенями. Их получится использовать и как подводку, и как румяна. На губы же можно нанести близкую по оттенку помаду либо обычный прозрачный блеск, отметила эксперт.





Александра Никитина профессиональный визажист Тем, кто не любит рисовать графичные стрелки, яркие тени тоже помогут создать эффектный образ. Их нужно плотно нанести по всему подвижному веку пальцем или кисточкой. При этом желательно выйти цветом чуть выше складки века.

Здесь важно, чтобы тени легли плотно и получился насыщенный цвет. Поэтому лучше использовать кремовые или жидкие варианты. Либо взять обычные тени, но тогда под них следует нанести базу в виде тонального крема или консилера, объяснила специалист.

"А вот самый необычный вариант летнего макияжа получится, если прокрасить яркими тенями не верхнее, а нижнее веко. Но делать это важно кисточкой или хотя бы ватной палочкой – просто растушевать пальцами аккуратно не получится", – предупредила Никитина.



Также визажист отметила, что в таком макияже важно ярко прокрасить реснички. Плюс не забыть про слизистую нижнего века: ее важно заполнить цветом, используя те же тени либо карандаш для глаз. Верхнее веко можно оставить не накрашенным или нанести на него тени нейтрального оттенка, заключила эксперт.

Ранее визажист Мария Пилипенко поделилась секретом, как при помощи макияжа визуально увеличить объем губ. Для этого понадобятся в том числе тональный крем, спонж и карандаш телесного цвета.

