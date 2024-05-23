Визажист Орлова назвала шесть главных трендов в макияже весны-лета 2024 года

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Кукольная кожа, макияж в стиле Барби и яркие ягодные оттенки на губах в тренде сезона весна-лето 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала визажист, мастер по прическам, свадебный стилист Мария Орлова.

По ее словам, сейчас среди главных трендов в макияже – идеальная, гладкая кожа с "фарфоровым" блеском.

"Однако в повседневной жизни использовать такой мейкап достаточно сложно. Но в качестве легкой альтернативы можно проработать кожу тоном, плюс подсветить выделяющиеся на нем объемы с помощью хайлайтера", – посоветовала визажист.

Сам хайлайтер лучше выбирать именно жидкий и нейтральных оттенков либо обратить внимание на варианты в стике – они дают более влажное свечение, чем сухие продукты, отметила Орлова.



Мария Орлова визажист, мастер по прическам, свадебный стилист Еще один тренд – макияж без макияжа. Натуральность не первый сезон уверенно держится в моде, но не надо воспринимать это как призыв ничего не делать и не ухаживать за собой. Наоборот, минимум косметики предполагает максимум уходовых средств, которые помогают коже быть чистой, увлажненной и свежей.

Кроме того, в таком макияже обязательно понадобится легкий и незаметный консилер, который поможет спрятать синячки под глазами и разные несовершенства на коже. Плюс продукты для укладки и подкрашивания бровей: гель, тушь, тени или карандаш, которые помогут создать максимально натуральный эффект без графичности. А еще румяна, придающие коже свежести, и хайлайтер для ее сияния, отметила визажист.

Не сдает позиции и барбикор: макияж в стиле Барби – это румяна свежих розовых оттенков на щеках.

"Их же можно использовать в качестве теней для глаз и немного добавить на губы", – пояснила Орлова.

В целом же в макияже губ прослеживается тенденция к насыщенным ягодным оттенкам. При этом предпочтение отдается не плотным, а желейным текстурам, отметила эксперт.



Мария Орлова визажист, мастер по прическам, свадебный стилист Чтобы добиться нужного эффекта, можно использовать легкие помады с цветом, но полупрозрачной текстурой, либо совмещать помаду с прозрачным блеском для губ. Получится вкусный ягодный цвет без четких строгих контуров.

В макияже глаз – тренд на использование ярких оттенков, но не на все веко, а детально: можно нанести тени лишь на центральную зону или только в уголок либо сделать акцент в виде цветной стрелки, посоветовала Орлова.

"Хочется выделить еще один тренд – это гранжевый образ. В макияже он воплощается с помощью техники смоки айз, когда глаза прорисовывают, делая плавные переходы от темного оттенка к светлому, чтобы получить эффект дымки. Но выполняют такой макияж не в черном цвете, а в носибельных в повседневной жизни кирпичных, красных, бронзовых оттенках", – рассказала визажист.

В макияже губ стиль гранж выражается через более приглушенные оттенки помады. Это может быть коричневая гамма, бордовые цвета, заключила эксперт.

Ранее визажист Евгения Феоктистова рассказала, что при выборе помады стоит обратить внимание на базовый вариант серовато-розового оттенка. Он подойдет под любой гардероб и настроение. Также при выборе надо учитывать, что чем темнее помада, тем белее кажется улыбка на контрасте.