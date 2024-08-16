Визажист Тюменова объяснила, как скорректировать овал лица с помощью румян

16 августа, 08:00Общество
Фото: 123RF/5second
Лицо круглой формы будет лучше смотреться, если растушевывать румяна под скуловой костью, а треугольное можно скорректировать созданием румянца на скулах и висках. Об этом Москве 24 рассказала свадебный стилист, визажист Эля Тюменова.
По ее словам, румяна нужно обязательно использовать в макияже, ведь они помогают не только сделать лицо более свежим и отдохнувшим, но и слегка скорректировать его форму.
Наносить их лучше всего пушистой кистью из ворса белки или козы. Если лицо овальное, распределять "румянец" следует выше скуловой кости – это придаст лицу точеность, пояснила визажист.
Скорректировать треугольную форму можно, если нанести румяна на скулы и виски, слегка растушевывая границы.
"Если же лицо имеет форму квадрата, советую растушевывать румяна в области чуть ниже середины щек. Это поможет придать лицу эффект более мягкого овала", – пояснила эксперт.
Самое главное – не перебарщивать при нанесении и использовать совсем немного средства, чтобы образ выглядел естественным, заключила Тюменова.
Ранее визажист-стилист Татьяна Кузьмина рассказала о правилах макияжа при опущенных уголках глаз. Например, она посоветовала создавать восходящую линию с помощью теней, делая растушевку по направлению к виску, чтобы визуально приподнять глаз.