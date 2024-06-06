Визажист Кузьмина назвала главные правила макияжа при опущенных уголках глаз

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Грамотная коррекция кожи век консилером и нанесение теней по восходящей линии помогут приподнять опущенные уголки глаз. Об этом Москве 24 рассказала визажист-стилист Татьяна Кузьмина.

По ее словам, начать макияж следует с выравнивания тона кожи. Если не хочется наносить средство на все лицо, обязательно нужно проработать верхнее и нижнее веко кремом или консилером.

"Когда уголок глаза опущен, он образует складочку. Ее важно затонировать, чтобы убрать тень под ней. При этом, нанося консилер, надо двигаться от внешнего уголка глаза по направлению к виску", – пояснила эксперт.





Татьяна Кузьмина визажист-стилист Далее нужно нанести тени. И здесь важная задача – создать восходящую линию, делая растушевку также по направлению к виску, чтобы визуально приподнять глаз.

В этом случае всегда хорошо смотрятся средства в коричневой гамме. Они легко корректируют нависание в уголке глаз и мягко создают тень, добавила эксперт.

"Тем, кто любит рисовать стрелки, также советую уводить их чуть вверх по направлению к виску. За счет этого можно визуально приподнять глаза. Плюс стрелки важно растушевать, чтобы создать мягкий эффект и скрыть нависшую складку века", – отметила визажист.

Финальный штрих – подкрутить ресницы керлером, а затем хорошо прокрасить их тушью. Это также поможет приподнять уголки глаз и распахнуть взгляд, заключила Кузьмина.

Ранее профессиональный визажист-стилист Евгения Паша рассказала о главных правилах макияжа при нависшем веке. Она предупредила, что перламутровые и блестящие тени в этом случае лучше не использовать. Они лишь подчеркнут объем нависшего века, так как сияние визуально как бы выдвигает проблемную зону вперед.

