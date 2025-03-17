Визажист Тюменова назвала самые модные оттенки помады весны-лета 2025 года

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Помада нюдовых, золотых и винных оттенков будет особенно популярна весной и летом 2025 года. Об этом Москве 24 рассказала визажист, свадебный стилист Эля Тюменова.

Она подчеркнула, что помада – очень важная деталь в макияже, про которую нельзя забывать.



Эля Тюменова визажист Сейчас в моде естественность, поэтому в первую очередь актуальна помада нюдовых оттенков, когда она идет тон в тон к губам. Такой вариант удачно дополнит любой образ.

"Конечно, нельзя не упомянуть и красную помаду – это классика, которая в принципе всегда в моде. Главное – подобрать свой оттенок", – отметила эксперт.

Любителям романтических луков визажист посоветовала обратить внимание на розовые тона. Это может быть фуксия или розовый с персиком, которые имеют свойство освежать образ.

Кроме этого, в моду возвращаются все оттенки винного. Особенно красиво они смотрятся с так называемым "макияжем без макияжа" – акцент делается именно на губах, добавила Тюменова.



Эля Тюменова визажист Тем, кто хочет сделать образ ярче, отойти от классики, советую поэкспериментировать с помадой золотых оттенков, которые сейчас также в тренде. Такой вариант с эффектом металлик добавит образу дерзости.

А еще в 2025 году в моде все лавандовые оттенки – как в макияже, так и в одежде. Поэтому такая помада тоже будет актуальна, считает эксперт.

Ранее стилист-визажист Кристина Новикова рассказала, что если помада плохо ложится, нужно сначала аккуратно обработать кожу губ скрабом. Затем следует нанести бальзам на 15–20 минут и после этого удалить все лишнее. Далее с помощью спонжа-бьютиблендера необходимо затонировать губы тональной основой и только потом нанести карандаш и заполнить центр помадой.