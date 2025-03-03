Визажист Новикова дала советы для стойкого макияжа

03 марта, 19:32Общество
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Припудривание накрашенных губ и маскировка расширенных пор специальным средством помогут макияжу долго сохранять стойкость и отлично смотреться. Об этом Москве 24 рассказала стилист-визажист Кристина Новикова.
По ее словам, когда тональный крем забивается в поры или подчеркивает шелушения, проблема часто не в средстве, а в неправильной подготовке кожи.
Новикова посоветовала сперва очистить ее с помощью легких отшелушивающих пилинг-пэдов, протонизировать, плюс нанести увлажняющую сыворотку и крем, чтобы в течение дня кожа не испаряла влагу и не пересушивалась.
"Тем же, у кого расширенные поры, рекомендую маскировать их специальной затиркой", – отметила визажист.
"А чтобы макияж продержался как можно дольше, губы можно припудрить через тонкий слой салфетки", – добавила визажист.
Еще один совет поможет тем, кто хочет надолго скрыть синячки под глазами.
"Не надо использовать для этого светлые и белесые оттенки консилера. Лучше отдавать предпочтение средству с рыжим и желто-оранжевым подтоном и в конце закреплять результат светоотражающей пудрой", – порекомендовала Новикова.
Ранее визажист и преподаватель Ирина Лобашова рассказала о главных секретах антиэйдж-макияжа. Она посоветовала после 40 отказаться от тонального крема с густой плотной текстурой, потому что такое средство будет подчеркивать морщинки. Лучше выбирать средства с эффектом лифтинга и светоотражающими пигментами.