Визажист Новикова дала советы для стойкого макияжа

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Припудривание накрашенных губ и маскировка расширенных пор специальным средством помогут макияжу долго сохранять стойкость и отлично смотреться. Об этом Москве 24 рассказала стилист-визажист Кристина Новикова.

По ее словам, когда тональный крем забивается в поры или подчеркивает шелушения, проблема часто не в средстве, а в неправильной подготовке кожи.

Новикова посоветовала сперва очистить ее с помощью легких отшелушивающих пилинг-пэдов, протонизировать, плюс нанести увлажняющую сыворотку и крем, чтобы в течение дня кожа не испаряла влагу и не пересушивалась.

"Тем же, у кого расширенные поры, рекомендую маскировать их специальной затиркой", – отметила визажист.



Кристина Новикова стилист-визажист В случае если помада плохо ложится, кожу губ стоит сначала аккуратно обработать скрабом, затем нанести бальзам на 15–20 минут и после этого удалить все лишнее. Далее с помощью спонжа-бьютиблендера надо затонировать губы с тональной основой, нанести карандаш и заполнить центр помадой.

"А чтобы макияж продержался как можно дольше, губы можно припудрить через тонкий слой салфетки", – добавила визажист.

Еще один совет поможет тем, кто хочет надолго скрыть синячки под глазами.

"Не надо использовать для этого светлые и белесые оттенки консилера. Лучше отдавать предпочтение средству с рыжим и желто-оранжевым подтоном и в конце закреплять результат светоотражающей пудрой", – порекомендовала Новикова.

Ранее визажист и преподаватель Ирина Лобашова рассказала о главных секретах антиэйдж-макияжа. Она посоветовала после 40 отказаться от тонального крема с густой плотной текстурой, потому что такое средство будет подчеркивать морщинки. Лучше выбирать средства с эффектом лифтинга и светоотражающими пигментами.