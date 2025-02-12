Визажист Лобашова перечислила главные секреты антиэйдж-макияжа

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Праймер с подсвечивающим эффектом, легкий тональный крем и грамотный акцент на глазах – главные элементы антиэйдж-макияжа. Об этом Москве 24 рассказала визажист и преподаватель Ирина Лобашова.

Она напомнила, что с возрастом выработка коллагена в организме уменьшается, а кожа все хуже удерживает влагу – все это приводит к появлению морщин и потере упругости. Поэтому после 40 очень важно использовать в уходе средства с гиалуроновой кислотой, пептидами и витамином Е. В свою очередь, перед макияжем нужно наносить увлажняющую основу или праймер с легким подсвечивающим эффектом. Это вернет коже сияние и подготовит ее к тону, отметила визажист.



Ирина Лобашова визажист и преподаватель макияжа Что касается самого тонального крема, то я советую отказаться от вариантов с густой плотной текстурой, они будут подчеркивать морщинки. Лучше выбирать средства с эффектом лифтинга и светоотражающими пигментами. BB-крем или флюид с уходовыми компонентами – это идеальный выбор.

То же самое касается такого продукта, как консилер. Плотный, выбеливающий может подчеркнуть морщинки, поэтому стоит отдавать предпочтение легким, увлажняющим вариантам, которые имеют чуть розоватый или персиковый оттенок, отметила эксперт.

Особое внимание следует уделить макияжу глаз и бровей. Последние с возрастом могут истончаться, поэтому нужно использовать мягкий карандаш и гель для придания им формы и густоты.

"Оттенок карандаша лучше выбирать на один-два тона светлее, чем цвет корней волос. Это поможет избежать грозного взгляда", – посоветовала Лобашова.

Чтобы сделать ресницы более густыми, надо тщательно прокрашивать межресничное пространство, а также регулярно использовать сыворотки для их роста.

"Тушь рекомендую наносить плотно от корней, чтобы добавить объема", – отметила визажист.



Ирина Лобашова визажист и преподаватель макияжа Важно выбирать правильные оттенки румян и помады. Нежные персиковые или розовые румяна освежают лицо, а помада натуральных цветов – нюдовая, ягодная или тепло-розовая – создает эффект ухоженности и молодости.

Эксперт добавила, что румяна стоит наносить не только на щеки, но и в складку века и немного на переносицу.

Ранее визажист Анжелика Заева рассказала, как скрыть любые несовершенства кожи. Чтобы замаскировать выраженные недостатки, она посоветовала использовать плотные цветные корректоры. Например, темные фиолетовые синяки помогает скрыть средство лососевого оттенка.