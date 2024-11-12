Визажист Заева рассказала, как скрыть любые несовершенства кожи

Фото: 123RF/zgel

Плотные цветные корректоры и консилер помогут замаскировать разные дефекты кожи, рассказала Москве 24 визажист Анжелика Заева.

По ее словам, прежде чем начать заниматься коррекцией, важно в целом подготовить кожу к макияжу: очистить, тонизировать, увлажнить кремом.



Анжелика Заева визажист Чтобы замаскировать выраженные недостатки, надо использовать плотные цветные корректоры. Темные фиолетовые синяки помогает скрыть средство лососевого оттенка. А с краснотой, крупными высыпаниями хорошо справляется зеленый корректор. Он также хорошо маскирует сосудистую сетку.

Корректор нужно аккуратно нанести на проблемную зону, дать подсохнуть примерно 20 секунд, а затем аккуратно растушевать сухим спонжем. Уже поверх него можно наносить тональный крем, пояснила Заева.

"С мелкими морщинками поможет справиться консилер. Его надо нанести поверх тона, а затем тщательно растушевать", – отметила визажист.

Для того чтобы продлить стойкость макияжа, эксперт посоветовала обязательно использовать на финальном этапе пудру.

"Именно она помогает матировать кожу, устраняет жирный блеск в проблемных зонах и устраняет расширенные поры и пигментацию", – подчеркнула Заева.

Ранее визажист Эля Тюменова поделилась приемами, которые помогут нарисовать красивые стрелки. Чтобы создать эффект "распахнутого" взгляда, она посоветовала нанести стрелку только до середины века. А чтобы получить макияж "кошачий глаз", протянуть линию до внутреннего уголка глаз.