Бровист Ольга Руда назвала три ошибки в уходе, которые могут испортить брови

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Неправильное окрашивание и очищение, а также стрижка бровей могут сильно их испортить. Об этом Москве 24 рассказала косметолог-бровист Ольга Руда.

По ее словам, при самостоятельном окрашивании не стоит пользоваться обычным средством для волос. Все потому, что оно агрессивно воздействует на зону бровей. В данной ситуации лучше выбрать специальную краску, отметила Ольга Руда.

"Кроме того, надо четко соблюдать технологию. Идея подержать средство подольше, чтобы все наверняка прокрасилось, может завершиться химическим ожогом", – предупредила эксперт.

Также она обратила внимание, что область бровей нуждается в ежедневном очищении. Забитые поры могут стать причиной развития фолликулита – воспаления волосяных фолликулов.





Ольга Руда косметолог-бровист Косметику с бровей надо убирать средством для снятия макияжа с глаз. Любимая многими мицеллярная вода подходит лишь для экстренного, а не ежедневного применения. А специальные гели для очищения пор могут пересушивать волоски и делать их ломкими.

Кроме того, брови легко испортить, если подстригать их ножницами.

"Есть запаянный кончик, срезав который, мы нарушаем жизненный цикл волоса. И процесс его обновления сбивается. В результате первые пару дней он лежит в линии брови, но затем утолщается и превращается в "бревнышко". И мы получаем очень неопрятный эффект", – пояснила Ольга Руда.

Поэтому слишком длинные и торчащие волоски надо не стричь, а смягчать косметическим маслом для бровей, чтобы они стали более эластичными и послушными. Плюс фиксировать форму специальным гелем, заключила эксперт.

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