Лэшмейкер Кравченко дала советы по уходу за наращенными ресницами на море

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Наращивать ресницы перед отпуском на море можно, но при этом необходимо придерживаться нескольких правил. Об этом Москве 24 рассказала лэшмейкер, основатель школы по наращиванию ресниц Татьяна Кравченко.

По ее мнению, процедура облегчает жизнь во время отдыха: как минимум, не придется тревожиться, потекла ли тушь от жары или воды.

Однако, чтобы ресницы достойно прослужили весь положенный срок (а это месяц-полтора), необходимо соблюдать важные правила.

"Во-первых, процедуру наращивания желательно сделать хотя бы за сутки, а лучше за два-четыре дня до поездки", – посоветовала Кравченко.



Татьяна Кравченко лэшмейкер, основатель школы по наращиванию ресниц У большинства клеев для наращивания финальная полимеризация идет 24 часа. И в это время надо постараться не нагревать ресницы, избегать попадания на них солнечных лучей, воды, не подвергать перепадам давления и температур.

Особенно важно выполнить наращивание за несколько дней до отпуска тем, кто никогда раньше не делал процедуру. Тогда будет время привыкнуть к ресницам, отметила эксперт.

После надо стараться не спать "лицом в подушку", ведь так можно быстро испортить результат.

"Тем же, кто любит нырять в море или бассейне, советую пользоваться очками для плавания. А после попадания соленой воды на ресницы промывать их перед сном проточной водой", – посоветовала эксперт.

Ранее профессиональный визажист-стилист Евгения Паша рассказала, что длинные выразительные ресницы – это один из методов коррекции нависшего века. Поэтому тем, у кого есть такая проблема, стоит сделать наращивание либо использовать сыворотки для роста ресниц.