Нейл-мастер Анна Капля назвала тренды в дизайне педикюра весной-летом 2024 года

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Педикюр с комбинацией текстур и созданием "негативного пространства" – среди главных трендов весной-летом 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру, руководитель нейл-студии Анна Капля.

По ее словам, в педикюре фокус внимания смещается на смелые и выразительные цвета, которые будут красиво смотреться и поднимать настроение.



Анна Капля инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля Среди главных оттенков сезона – роскошный ярко-малиновый. Тем же, кто предпочитает более спокойные и приглушенные тона, можно посоветовать нежный лавандовый.

Еще один модный цвет – глубокий синий: для жаркого сезона он особенно хорошо подходит, потому что создает ощущение прохлады и свежести. Плюс стоит обратить внимание на яркий желтый, который пробуждает ассоциации с летним солнцем, отметила эксперт.

"Что касается техник, в тренде сейчас – дизайн "негативное пространство": часть ногтя остается непокрытой, за счет чего создаются уникальные и стильные узоры", – пояснила Анна Капля.

Актуальны и геометрические фигуры – простые линии и формы, которые выглядят современно и элегантно. Также в моде минимализм с акцентами, когда небольшие, но яркие элементы добавляют только на один-два ногтя. Плюс среди трендов – педикюр с комбинацией текстур: использование матовых и глянцевых покрытий для создания интересных эффектов, заключила эксперт.

Ранее Анна Капля рассказала, чего нужно избегать до и после маникюра. К первоочередным табу эксперт отнесла, например, проведение этой процедуры самостоятельно перед походом в салон. Особенно используя для этого ножницы и кусачки. Из-за этого можно травмироваться, и в результате используемые мастером химические вещества могут попасть в рану и вызвать раздражение, уточнила специалист.