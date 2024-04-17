Нейл-мастер Анна Капля назвала главные ошибки самостоятельного маникюра

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Использование некачественных инструментов, чрезмерное удаление кутикулы и нанесение лака толстым слоем считаются главными ошибками самостоятельного маникюра. Об этом Москве 24 рассказала мастер маникюра и педикюра Анна Капля.

По ее словам, в уходе за ногтями важно использовать только острозаточенные и продезинфицированные инструменты, иначе можно заработать проблемы с кутикулой и ногтевой пластиной.

"Тем, кто любит делать маникюр самостоятельно, я бы посоветовала не жалеть денег и приобрести качественные ножницы, пилочки для ногтей с мелкой абразивностью и деревянные палочки для аккуратного отодвигания кутикулы", – посоветовала эксперт.



Анна Капля мастер маникюра и педикюра Распространенной и достаточно опасной ошибкой можно назвать чрезмерное удаление кутикулы. Это может привести к покраснению, воспалению, а в дальнейшем и к инфекционным заболеваниям.

Эксперт напомнила, что кутикула защищает ногтевую пластину от инфекций.

"Поэтому надо избегать полного ее удаления. Лучше просто осторожно отодвигать ее, используя специальное масло и мягкую палочку", – пояснила мастер.

Еще одна ошибка заключается в неправильном нанесении лака.

"Не нужно наносить покрытие сразу толстым слоем – так оно будет долго сохнуть и с большой вероятностью покроется мелкими пузырьками, что сделает маникюр неряшливым", – отметила Анна Капля.

Наносить лак надо поэтапно, в несколько тонких слоев. При этом важно давать каждому из них хорошо просохнуть, заключила эксперт.

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