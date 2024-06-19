Визажист Тюменова назвала приемы, которые помогут нарисовать красивые стрелки

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Несколько хитрых приемов помогут нарисовать на глазах красивые и ровные стрелки, рассказала Москве 24 свадебный стилист, визажист Эля Тюменова.

По ее словам, стрелки всегда придают взгляду загадочности, но важно нарисовать их аккуратно. Делать это удобнее всего карандашом – во время прорисовки с его помощью легче исправлять неровности. Однако, если хочется сделать именно тонкие линии, лучше работать жидкой подводкой.

В целом, прежде чем рисовать стрелки, веки нужно припудрить либо сначала нанести на них специальную базу, а уже потом пудру тонким слоем, отметила визажист.



Эля Тюменова свадебный стилист, визажист Далее карандашом или кисточкой подводки надо поставить точку там, где мы планируем заканчивать стрелку. Потом от нее провести линию до начала роста ресниц и только после этого коротенькими штрихами начать прорисовывать стрелку дальше.

Можно нанести стрелку только до середины века – тогда создастся эффект "распахнутого" взгляда. Если же протянуть линию до внутреннего уголка, получится макияж "кошачий глаз", пояснила Тюменова.

Чтобы сделать внешний хвостик стрелки более изящным и тонким, можно нанести на кисточку немного тонального крема (либо корректора), затем промокнуть ее о салфетку и подчищающими движениями снизу увести кончик стрелки вверх. Делать это важно аккуратными короткими штрихами. В завершение останется только нанести тушь на ресницы, заключила Тюменова.

Ранее визажист, мастер по прическам, свадебный стилист Мария Орлова рассказала о главных трендах в макияже. В мейкапе глаз она отметила тенденцию использовать яркие оттенки, но не на все веко, а детально. По ее словам, можно, например, нанести тени лишь на центральную зону или только в уголок либо сделать акцент в виде цветной стрелки.