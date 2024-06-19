Визажист Тюменова назвала приемы, которые помогут нарисовать красивые стрелки

19 июня, 18:44Общество
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Несколько хитрых приемов помогут нарисовать на глазах красивые и ровные стрелки, рассказала Москве 24 свадебный стилист, визажист Эля Тюменова.
По ее словам, стрелки всегда придают взгляду загадочности, но важно нарисовать их аккуратно. Делать это удобнее всего карандашом – во время прорисовки с его помощью легче исправлять неровности. Однако, если хочется сделать именно тонкие линии, лучше работать жидкой подводкой.
В целом, прежде чем рисовать стрелки, веки нужно припудрить либо сначала нанести на них специальную базу, а уже потом пудру тонким слоем, отметила визажист.
Можно нанести стрелку только до середины века – тогда создастся эффект "распахнутого" взгляда. Если же протянуть линию до внутреннего уголка, получится макияж "кошачий глаз", пояснила Тюменова.
Чтобы сделать внешний хвостик стрелки более изящным и тонким, можно нанести на кисточку немного тонального крема (либо корректора), затем промокнуть ее о салфетку и подчищающими движениями снизу увести кончик стрелки вверх. Делать это важно аккуратными короткими штрихами. В завершение останется только нанести тушь на ресницы, заключила Тюменова.
Ранее визажист, мастер по прическам, свадебный стилист Мария Орлова рассказала о главных трендах в макияже. В мейкапе глаз она отметила тенденцию использовать яркие оттенки, но не на все веко, а детально. По ее словам, можно, например, нанести тени лишь на центральную зону или только в уголок либо сделать акцент в виде цветной стрелки.