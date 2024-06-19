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19 июня, 18:44

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Визажист Тюменова назвала приемы, которые помогут нарисовать красивые стрелки

Визажист поделилась приемами, которые помогут нарисовать красивые стрелки

Фото: 123RF/zinkevych

Несколько хитрых приемов помогут нарисовать на глазах красивые и ровные стрелки, рассказала Москве 24 свадебный стилист, визажист Эля Тюменова.

По ее словам, стрелки всегда придают взгляду загадочности, но важно нарисовать их аккуратно. Делать это удобнее всего карандашом – во время прорисовки с его помощью легче исправлять неровности. Однако, если хочется сделать именно тонкие линии, лучше работать жидкой подводкой.

В целом, прежде чем рисовать стрелки, веки нужно припудрить либо сначала нанести на них специальную базу, а уже потом пудру тонким слоем, отметила визажист.

Далее карандашом или кисточкой подводки надо поставить точку там, где мы планируем заканчивать стрелку. Потом от нее провести линию до начала роста ресниц и только после этого коротенькими штрихами начать прорисовывать стрелку дальше.
Эля Тюменова
свадебный стилист, визажист

Можно нанести стрелку только до середины века – тогда создастся эффект "распахнутого" взгляда. Если же протянуть линию до внутреннего уголка, получится макияж "кошачий глаз", пояснила Тюменова.

Чтобы сделать внешний хвостик стрелки более изящным и тонким, можно нанести на кисточку немного тонального крема (либо корректора), затем промокнуть ее о салфетку и подчищающими движениями снизу увести кончик стрелки вверх. Делать это важно аккуратными короткими штрихами. В завершение останется только нанести тушь на ресницы, заключила Тюменова.

Ранее визажист, мастер по прическам, свадебный стилист Мария Орлова рассказала о главных трендах в макияже. В мейкапе глаз она отметила тенденцию использовать яркие оттенки, но не на все веко, а детально. По ее словам, можно, например, нанести тени лишь на центральную зону или только в уголок либо сделать акцент в виде цветной стрелки.

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Трошина Любовь

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