Визажист Яренских назвала три тренда в макияже, которые стоит повторить

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Мейкап в цвете года (Mocha Mousse), в стиле 1990-х и 2000-х, а также cleangirl – одни из самых модных вариантов макияжа на сегодняшний день, рассказала Москве 24 стилист-визажист Евгения Яренских.

По ее словам, главным трендом остается оммаж на девяностые-двухтысячные годы.



Евгения Яренских стилист-визажист Это коричневая либо светлого оттенка помада, подведенная темным цветом слизистая глаз, стремящийся к вискам румянец и цветные ресницы.

Кроме того, не выходит из моды макияж в стиле cleangirl. И здесь самое важное – красивая, сияющая кожа, поэтому необходим уход за ней: полноценные очищение и увлажнение.

"На помощь приходят базы под макияж: увлажняющие и с эффектом сияния, а также тон с влажным финишем, блеск для губ или помада с текстурой бальзама", – отметила эксперт.

Кроме того, многие ориентируются на цвет 2025 года – Mocha Mousse: его используют как в гардеробе, так и в макияже. Тем более что для мейкапа это безопасный оттенок, им трудно что-то испортить, считает визажист.



Евгения Яренских стилист-визажист Можно поэкспериментировать и сделать макияж одним продуктом – кремовыми тенями или помадой в модном цвете. При этом важно, чтобы оттенок не содержал серый пигмент и не отдавал в желтизну или рыжину. Убедиться в этом можно, растушевав продукт на коже руки.

"Выбранным продуктом надо полностью закрасить все верхнее подвижное и нижнее веко вдоль ресничного контура. Затем большой пушистой кистью растушевать границу в направлении к виску и тщательно прокрасить ресницы", – пояснила Яренских.

После этого тем же средством в цвете мокко нужно прокрасить контур губ и растушевать к центру. А в завершение сделать несложное скульптурирование: нанести и растушевать продукт на нижней части скул, височной зоне и кончике носа, заключила визажист.

Ранее эксперт по макияжу, визажист и бьюти-блогер Ирина Рассадина рассказала, как повторить модный "морозный" макияж. Самое важное в нем, по ее мнению, сделать акцент на глазах. На подвижное веко нужно нанести тени с крупными блестками, а затем спаркл в холодном оттенке, который даст необходимый равномерный блеск.