Визажист Рассадина дала совет, как сделать "морозный" макияж

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Румяна в холодно-розовом оттенке, кремовые тени с крупными блестками и спаркл понадобятся для создания модного "морозного" мейкапа. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по макияжу, визажист и бьюти-блогер Ирина Рассадина.

Она отметила, что "морозный" мейкап стал настоящим хитом зимы 2024–2025 года. По ее словам, делается он просто, а выглядит очень эффектно.

Начать следует с подготовки кожи: в первую очередь надо нанести увлажняющий тоник, а затем сыворотку, например, гиалуроновую. Она универсальная и подходит для любой кожи. Далее нужно обязательно "закрыть" все кремом или базой под макияж и только после этого перейти к нанесению тонального крема. Затем необходимо совсем немного припудрить Т-зону, рассказала Рассадина.

"Скульптор в данном макияже не потребуется, а вот румяна в холодно-розовом оттенке надо нанести плотно и широко", – добавила визажист.





Ирина Рассадина эксперт по макияжу, визажист и бьюти-блогер Самое важное – сделать акцент на глазах. На подвижное веко нужно нанести тени с крупными блестками. Выбирать лучше кремовые: они просты в нанесении, но при этом имеют невероятную стойкость.

"Далее наступает очередь спаркла в холодном оттенке, который даст необходимый в "морозном" макияже равномерный блеск. Средство надо обильно нанести пальчиком на веко, выступающую часть скулы, губы поверх блеска или помады и декольте, если оно открыто. Выглядит такой макияж сногсшибательно", – заключила Рассадина.

Ранее визажист и стилист по прическам Надежда Эвоян рассказала, при каких условиях хайлайтер может испортить макияж. Она не советовала использовать средство обладательницам жирной кожи, иначе блеска на ней будет слишком много. Также не стоит наносить хайлайтер на зоны с какими-либо дефектами.

