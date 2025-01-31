Визажист Яренских назвала ошибки в макияже, из-за которых глаза кажутся меньше

31 января, 11:32Общество
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Ровный тон вокруг век, нерастушеванная темная подводка, а также обилие белых и блестящих теней могут приводить к визуальному уменьшению размера глаз. Об этом Москве 24 рассказала стилист-визажист Евгения Яренских.
По ее словам, основная ошибка допускается, когда зону вокруг глаз выравнивают тональным средством и оставляют в таком виде.
"Выравнивая тон, мы визуально скрываем рельеф века, в результате глаза кажутся очень маленькими. А чтобы сделать их большими, надо подчеркнуть естественный объем глазного яблока", – пояснила визажист.
"Чтобы понять, насколько низко наносить тени на нижнее веко, надо прищуриться – образовавшийся валик можно смело закрашивать", – отметила Яренских.
Визуально уменьшить глаза может и темная подводка, которую наносят на ресничный контур и слизистый край века. Чтобы этого не происходило, важно хорошо растушевывать линии, предупредила эксперт.
Кроме того, надо помнить, что все светлое и блестящее делает зоны нанесения зрительно больше и как бы выводит их вперед.
"Поэтому, если обильно нанести белые, перламутровые, блестящие тени на все подбровное пространство и складку верхнего века, они могут стать очень тяжелыми. Как следствие – глаза будут казаться маленькими", – пояснила визажист.
"Также глаза будут выглядеть маленькими, а верхнее веко нависшим и тяжелым, если тело стрелки и хвостик некорректно соединены, образуя галочку", – добавила эксперт.
Плюс визуально уменьшают размер глаз короткие прямые ресницы, которые еще и очень жирно прокрашены тушью.
"Тем, у кого ресницы недлинные, рекомендую подкручивать их керлером, а также использовать удлиняющую тушь", – посоветовала визажист.
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