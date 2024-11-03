Визажист Никитина поделилась тремя лайфхаками для эффекта пышных ресниц

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Припудривание ресниц, использование праймера и разогревание туши перед нанесением поможет придать ресницам объем и сделать их более выразительными. Об этом Москве 24 рассказала визажист-стилист Арина Никитина.

По ее словам, чтобы добиться эффекта пушистых ресниц, стоит начать макияж с аккуратной обработки волосков рассыпчатой пудрой. Для этого лучше использовать кисть.



Арина Никитина визажист-стилист Следующий важный шаг – это прокрашивание ресниц праймером, специальной белой тушью, используемой в качестве основы под макияж. Средство обволакивает ресницы, делая их более плотными и густыми. К тому же оно содержит ухаживающие ингредиенты, которые укрепляют волоски.

"И уже только после этих двух этапов советую красить ресницы обычной тушью. Но и здесь можно прибегнуть к небольшому лайфхаку и предварительно разогреть тушь, положив тюбик минут на пять в стакан с горячей водой. В теплом виде наносить средство гораздо легче", – отметила Никитина.

Кроме того, визажист напомнила, что здоровье и густота ресниц зависит от правильного ухода за ними.

"И здесь самое важное – всегда очень бережно делать демакияж. Я советую использовать специальное средство на масляной основе. Каждый раз его нужно наносить на веки и под глаза мягкими круговыми движениями", – пояснила эксперт.

При этом надо быть очень аккуратными, не тянуть, не растирать и не царапать кожу, иначе можно сломать ресницы и вызвать преждевременное появление тонких морщинок, предупредила визажист.

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