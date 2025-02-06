Визажист Ларшина объяснила, как подобрать идеальный карандаш для бровей

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При выборе карандаша для бровей важно учитывать цвет корней волос и задачи, которые следует решить с помощью макияжа, рассказала Москве 24 визажист Татьяна Ларшина.

По ее словам, для начала нужно понять, какой по текстуре карандаш нужен.

"Самые популярные – пудровые. У них бархатистая нежная текстура, которая позволяет легко добиваться аккуратной полупрозрачной прорисовки", – отметила визажист.



Татьяна Ларшина визажист Такие карандаши прекрасно подходят в случае, когда форма бровей в целом неплохая, но нужно визуально сделать их более густыми, прокрасив промежутки между волосками.

Также пудровые карандаши достаточно сухие, что делает их удачным вариантом для обладательниц жирной кожи, добавила эксперт.

Восковые карандаши плотнее по структуре, ярче, чем пудровые, и отлично подходят тем, кому нужно смоделировать форму бровей.

"Такой карандаш прекрасно справится с прорисовкой отдельных волосков и созданием четкой формы", – отметила Ларшина.

В свою очередь, визажист не советует использовать водостойкие карандаши для повседневного макияжа.

"Они буквально рисуют на бровях, и полупрозрачного корректного эффекта ими добиться не получится. К тому же исправлять неудачные моменты прорисовки с помощью такого карандаша тоже достаточно сложно", – пояснила визажист.

Кроме того, водостойкие карандаши довольно быстро высыхают, поэтому на длительный период их не хватит, добавила эксперт.



Татьяна Ларшина визажист Сложнее всего бывает выбрать оттенок карандаша. Но тут можно посоветовать ориентироваться на корни волос и брать карандаш тон в тон к ним или чуть светлее.

С уже выбранным оттенком можно "поиграть" – нанося его сильнее, чтобы получить более яркий эффект. Либо делать светлее за счет легкого нажатия при нанесении и растушевки средства щеточкой для бровей, отметила Ларшина.

Ранее визажист-стилист Татьяна Кузьмина рассказала о главных правилах макияжа при опущенных уголках глаз. При нанесении теней она посоветовала создавать восходящую линию, делая растушевку по направлению к виску, чтобы визуально приподнять глаз.