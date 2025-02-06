Визажист Ларшина объяснила, как подобрать идеальный карандаш для бровей

06 февраля, 16:23Общество
Фото: 123RF/masterwilu
При выборе карандаша для бровей важно учитывать цвет корней волос и задачи, которые следует решить с помощью макияжа, рассказала Москве 24 визажист Татьяна Ларшина.
По ее словам, для начала нужно понять, какой по текстуре карандаш нужен.
"Самые популярные – пудровые. У них бархатистая нежная текстура, которая позволяет легко добиваться аккуратной полупрозрачной прорисовки", – отметила визажист.
Также пудровые карандаши достаточно сухие, что делает их удачным вариантом для обладательниц жирной кожи, добавила эксперт.
Восковые карандаши плотнее по структуре, ярче, чем пудровые, и отлично подходят тем, кому нужно смоделировать форму бровей.
"Такой карандаш прекрасно справится с прорисовкой отдельных волосков и созданием четкой формы", – отметила Ларшина.
В свою очередь, визажист не советует использовать водостойкие карандаши для повседневного макияжа.
"Они буквально рисуют на бровях, и полупрозрачного корректного эффекта ими добиться не получится. К тому же исправлять неудачные моменты прорисовки с помощью такого карандаша тоже достаточно сложно", – пояснила визажист.
Кроме того, водостойкие карандаши довольно быстро высыхают, поэтому на длительный период их не хватит, добавила эксперт.
С уже выбранным оттенком можно "поиграть" – нанося его сильнее, чтобы получить более яркий эффект. Либо делать светлее за счет легкого нажатия при нанесении и растушевки средства щеточкой для бровей, отметила Ларшина.
Ранее визажист-стилист Татьяна Кузьмина рассказала о главных правилах макияжа при опущенных уголках глаз. При нанесении теней она посоветовала создавать восходящую линию, делая растушевку по направлению к виску, чтобы визуально приподнять глаз.