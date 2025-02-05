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05 февраля, 12:49

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Эксперт Новикова назвала оттенки помады, которые визуально "отбеливают" зубы

Эксперт рассказала, какие оттенки помады визуально "отбеливают" зубы

Фото: 123RF/5second

Помада холодных ярких оттенков поможет получить эффект жемчужно-белых зубов, рассказала Москве 24 стилист-визажист Кристина Новикова.

По ее словам, если цвет зубов изначально неидеален, главное не использовать помаду фиолетового оттенка и теплых тонов, таких как оранжевый, кирпичный, светло-бежевый, коралловый.

"При преломлении света они, наоборот, еще больше подчеркивают желтизну", – отметила эксперт.

Зубы будут казаться белее, если отдавать предпочтение более холодным и ярким оттенкам. Например, красному, сливовому, серо-коричневому.
Кристина Новикова
стилист-визажист

"А чтобы помада смотрелась безупречно, прежде чем ее наносить, стоит выравнивать кожу губ тональным кремом", – отметила Новикова.

Кроме того, визажист рассказала, как легко сделать губы визуально более пухлыми.

"Для этого нужно слегка проходиться за их контуром матовым карандашом на тон темнее оттенка кожи. Плюс наносить на центр губ блеск или плампер", – объяснила эксперт.

Ранее стилист-визажист Екатерина Мороз рассказала, как подобрать идеальную нюдовую помаду. Она посоветовала ориентироваться на тон лица. Например, обладательницам светлой кожи, имеющей теплый оттенок, больше подойдет помада бежево-розовая или с персиковым оттенком.

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Трошина Любовь

общество
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