Визажист Лобашова объяснила, как подобрать идеальную тушь для ресниц

26 февраля, 19:17Общество
Фото: 123RF/lightfieldstudios
Форма щеточки и наличие определенных компонентов в составе – то, на что стоит обращать внимание при выборе туши для ресниц. Об этом Москве 24 рассказала визажист, дипломированный химик-разработчик косметических формул Ирина Лобашова.
По ее словам, качественная тушь содержит сочетание трех восков: пчелиного, карнаубского и микрокристаллического. Благодаря им средство хорошо ложится и не осыпается.
"Пчелиный воск придает эластичность, карнаубский делает текстуру более плотной, а микрокристаллический повышает устойчивость туши к влаге", – добавила эксперт.
Тем, у кого чувствительные глаза, важно искать тушь с пометкой "гипоаллергенная", добавила эксперт.
Кроме того, необходимо смотреть, какая щеточка идет с тушью, ведь она играет большую роль в нанесении, а выбор зависит от желаемого эффекта.
"Силиконовые подходят для четкого разделения ресниц, а пушистые нейлоновые дают объем. Изогнутая форма помогает приподнимать ресницы, а коническая – удлинять. Для густых ресниц лучше подойдут широкие щетки, а для коротких – тонкие, которые прокрасят каждую волосинку", – пояснила визажист.
А еще эксперт напомнила, что срок хранения открытой туши – не более трех-шести месяцев.
Ранее стилист-визажист Евгения Яренских назвала три тренда в макияже, которые стоит повторить. Например, она напомнила, что из моды не выходит мейкап в стиле cleangirl. Сделать его помогут базы под макияж: увлажняющие и с эффектом сияния, а также тон с влажным финишем, блеск для губ или помада с текстурой бальзама.