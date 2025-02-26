Визажист Лобашова объяснила, как подобрать идеальную тушь для ресниц

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Форма щеточки и наличие определенных компонентов в составе – то, на что стоит обращать внимание при выборе туши для ресниц. Об этом Москве 24 рассказала визажист, дипломированный химик-разработчик косметических формул Ирина Лобашова.

По ее словам, качественная тушь содержит сочетание трех восков: пчелиного, карнаубского и микрокристаллического. Благодаря им средство хорошо ложится и не осыпается.

"Пчелиный воск придает эластичность, карнаубский делает текстуру более плотной, а микрокристаллический повышает устойчивость туши к влаге", – добавила эксперт.



Ирина Лобашова визажист Также надо учитывать, что каолин или силика в составе делают тушь матовой и наделяют ее способностью увеличивать объем, нейлоновые волокна удлиняют ресницы, а кератин или пантенол ухаживают за ними.

Тем, у кого чувствительные глаза, важно искать тушь с пометкой "гипоаллергенная", добавила эксперт.

Кроме того, необходимо смотреть, какая щеточка идет с тушью, ведь она играет большую роль в нанесении, а выбор зависит от желаемого эффекта.

"Силиконовые подходят для четкого разделения ресниц, а пушистые нейлоновые дают объем. Изогнутая форма помогает приподнимать ресницы, а коническая – удлинять. Для густых ресниц лучше подойдут широкие щетки, а для коротких – тонкие, которые прокрасят каждую волосинку", – пояснила визажист.

А еще эксперт напомнила, что срок хранения открытой туши – не более трех-шести месяцев.



Ирина Лобашова визажист Из-за постоянного контакта со слизистой глаза и воздухом внутри флакона могут размножаться бактерии. Поэтому, даже если тушь выглядит нормально, она может вызывать раздражение или аллергию при длительном использовании.

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