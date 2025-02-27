Эксперт Егоренкова объяснила, как наращенные ресницы корректируют нависшее веко

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Наращивание ресниц в адаптивной технике, а также акцент с помощью "лучей" в центральной зоне поможет сделать глаза с нависшими веками более выразительными. Об этом Москве 24 рассказала профессиональный лэшмейкер Мария Егоренкова.

По ее словам, тем, у кого присутствует лишь легкое нависание век, подойдут любые варианты.

"Сейчас в тренде естественность, поэтому я советую нарастить ресницы с эффектом туши или ламинирования. Они подчеркивают красоту глаз, оставаясь незаметными и создавая аккуратный образ", – отметила эксперт.

Что касается изгибов, то для максимально естественного эффекта подходят варианты J, JC, B и C в легком объеме. С помощью них же можно создавать и эффект стрелки.



Мария Егоренкова профессиональный лэшмейкер Если нависшее веко более выражено и требуется визуальный лифтинг плюс более яркий завиток, подойдут изгибы M, L, L+, D и CC. Они как бы открывают глаза, делая их более выразительными. При этом усилить драматичность образа можно еще и при помощи объема.

"Кроме того, чтобы визуально распахнуть глаза, хорошо дополнять ресницы "лучами" (нераскрытыми пучками), усиливая акцент длиной искусственных ресниц в центральной зоне", – отметила лэшмейкер.

Егоренкова также посоветовала работать в адаптивной технике: преимущество подхода в том, что учитывается состояние натуральных ресниц и важные параметры внешности.



Егоренкова Мария профессиональный лэшмейкер Это не только тип века и разрез, но и размер, форма носа, губ, овал лица и даже цветотип. В результате создается наращивание, идеально подходящее к внешности конкретного человека.

Ранее стилист-визажист Евгения Яренских рассказала, что глаза выглядят маленькими, а верхнее веко нависшим и тяжелым, если тело стрелки и хвостик некорректно соединены, образуя галочку. Плюс визуально уменьшают размер глаз короткие прямые ресницы, которые еще и очень жирно прокрашены тушью.