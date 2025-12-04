Форма поиска по сайту

04 декабря, 21:23

Экономика

Путин заявил, что в России одна из самых зеленых энергетик в мире

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

В России одна из самых зеленых энергетик в мире, заявил Владимир Путин в ходе беседы с телеканалами Aaj Tak и India Today.

Глава государства подчеркнул, что в России есть своя программа по современным и возобновляемым источникам энергии.

"У нас вообще одна из самых зеленых энергетик в мире, в России. Потому что у нас большая честь энергетики – это гидроэнергетика, атомная энергетика и газовая энергетика, которая из углеводородов считается наиболее зеленой", – пояснил президент.

По его словам, переход на возобновляемую энергетику требует времени и огромных инвестиций. Это надо делать постепенно и вкладывать деньги в новые технологии, добавил российский лидер.

"Иначе как люди будут жить во многих азиатских странах, в Африке? Как?" – спросил Путин.

Он также подчеркнул, что Европе нечего критиковать другие страны за использование угля, так как и у них сейчас растет угольная энергетика.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что в стране нет планов по отказу от угля для энергетики. В настоящий момент угольная генерация является наиболее надежной и стабильной.

Кроме того, уголь остается одним из самых низких по стоимости источником энергии, что является важнейшим фактором при формировании цены на электроэнергию. Запасов угля в России хватит еще на тысячу лет.

