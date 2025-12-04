Форма поиска по сайту

04 декабря, 19:19

Технологии

Роскомнадзор заблокировал приложение SnapChat

Фото: ТАСС/Zuma

Роскомнадзор заблокировал приложение SnapChat из-за его использования для организации террористических действий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан", – заявили в РКН.

Ведомство приняло решение о блокировке сервиса 10 октября.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox. Решение было принято из-за массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

Кроме того, дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам. Мониторинг игры неоднократно подтверждал неспособность модерации обеспечить безопасность материалов.

Игровую платформу Roblox заблокировали по решению Роскомнадзора

