Главную новогоднюю ель России вывезли из Подмосковья для установки в Кремле

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Главную новогоднюю ель России вывезли из Московской области для установки в Кремле. Об этом сообщает газета "Известия".

Непосредственное участие в процессе принимал Дед Мороз. Он поделился впечатлениями о дереве, сделав акцент на его внешнем виде.

"Очень красивая елочка. Упаковали, все проверили. Это очень ответственное задание", – подчеркнул волшебник.

Он также заверил, что новогодняя ель будет доставлена в Кремль без единого повреждения.

"Все радуются, машут, снимают. Все ждут этого праздника. С наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья, счастья, благополучия в семье", – сказал Дед Мороз перед тем, как сесть за руль автопоезда, чтобы отвезти елку в столицу.

Главная новогодняя ель России была найдена в Рузском муниципальном округе Подмосковья в начале ноября. Всего на это звание претендовало 24 дерева.

При выборе эксперты ориентировались на возраст, высоту и размах ветвей. Причем особое внимание уделялось состоянию хвои, внутренним качествам дерева и возможности его безопасной перевозки.

Специалисты спилили елку 8 декабря, после чего начался процесс подготовки к транспортировке. В Москву ее доставят 10-го числа, а вечером этого же дня встретят на Красной площади и торжественно провезут на территорию Соборной площади Кремля. Там дерево простоит до 20 января.

