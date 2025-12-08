Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ежегодная благотворительная акция "Добрая елка" проходит в Москве. Она помогает сбыться мечтам детей и подростков – подопечных некоммерческих организаций (НКО). В этом году акция стала частью проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Чтобы исполнить желание ребенка, нужно снять шар с новогоднего дерева либо зайти на сайт акции и заполнить заявку на исполнение желания. После этого с дарителем свяжется оператор, который подтвердит заявку и уточнит подробности. Затем необходимо дождаться звонка представителя НКО и договориться о дате передачи подарка.

"Снимая шарик с желанием с одной из елок, участник акции дарит не просто подарок, а частичку тепла и веру в чудо тем, кому это особенно необходимо", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: они проходят лечение, остались без попечения родителей, проживают в малообеспеченных семьях и прочее. Они мечтают об игрушках, праздничных нарядах, впечатлениях.

Добрые елки будут установлены более чем в 100 местах Москвы, они простоят до 11 января. На крупных площадках будут работать волонтеры, которые могут помочь и расскажут подробности акции.

Например, добрые елки можно найти в многофункциональном комплексе "Солнце Москвы" на 2-й Останкинской улице, а также в медиацентре и павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье". Кроме того, новогодние деревья появятся в торговых центрах и на рынках: в Центральном универсальном магазине, на Усачевском рынке, в торгово-развлекательном центре "Ривьера" и во многих других местах и общественных пространствах города.

Главными точками акции стали Центральный детский магазин на Лубянке и центр развлечений "Остров мечты" на проспекте Андропова. Здесь установлены спецбоксы для сбора подарков, где любой желающий может оставить игрушки, товары для творчества, сувениры и книги. Волонтеры передадут подарки многодетным семьям.

Акция "Добрая елка" проходит в столице в четвертый раз. В прошлом году в ней поучаствовали свыше 170 московских НКО. С момента запуска акции добровольцы исполнили 4 200 желаний.

Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии 10-го волонтерского центра "Доброе место" на северо-западе Москвы. Он появился по адресу улица Ландышевая, дом 3.

В учреждении можно узнать о направлениях волонтерской деятельности и найти единомышленников. Для горожан доступны контент-студия для записи подкастов, интервью и музыки, а также экологическая лаборатория для занятий по переработке и вторичному использованию пластика.