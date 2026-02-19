Краснов предложил обеспечить доступ россиян к судам через MAX

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов предложил обеспечить доступ российских граждан к судам через портал "Госуслуги" и мессенджер MAX. Предложение он озвучил на совещании судей с участием Владимира Путина.

По словам Краснова, цифровые технологии могут помочь упростить доступ к правосудию и повысить его качество.

"Использование цифрового ID, электронной подписи и средств видеоконференции могло бы обеспечить безбарьерное обращение миллионов пользователей в суды всех инстанций", – отметил председатель Верховного суда.

Ранее сообщалось, что пользователи MAX смогут оперативно получать уведомления от "Госуслуг" через специального чат-бота. Это избавит граждан от необходимости постоянно заходить в личный кабинет для отслеживания статусов заявлений. Также мессенджер упростит процедуру входа на портал.

Все российские регионы уже запустили цифровые сервисы МФЦ в формате чат-ботов в MAX. Пользователи мессенджера получили уже 10 миллионов уведомлений от МФЦ.