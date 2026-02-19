Форма поиска по сайту

19 февраля, 16:16

Общество

В России вырос спрос на организацию масленичных гуляний под ключ

Фото: "Московские сезоны"/пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Жители России стали чаще обращаться за организацией масленичных гуляний под ключ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование компании по поиску исполнителей услуг.

Например, по сравнению с 2025 годом спрос на такую услугу вырос в 2,5 раза. Запрос на проведение традиционного сожжения чучела Масленицы увеличился на 93%. Помимо этого, россияне отдают предпочтение живому музыкальному сопровождению – на 76% чаще стали интересоваться выступлениями балалаечников, а на 14% – концертами баянистов.

В 3,5 раза стали популярнее масленичные мастер-классы. Тематические игровые программы – в 2,5 раза. На гулянья, в свою очередь, на 5% чаще стали заказывать кейтеринг с приглашенным поваром, который печет блины.

Ранее сообщалось, что самыми популярными начинками блинов на Масленицу являются мясо, курица, грибы, варенье и джем. Их выбирают в качестве любимых 32% россиян.

Кроме того, 31% отдают предпочтение блинам с красной икрой, 20% – с маслом, 14% – с медом. В числе нестандартных начинок респонденты называли фисташковую пасту с шоколадом, крем-чиз с манго и грушу с сыром дорблю.

Позолоченные блины начали подавать в ресторане на Кутузовском проспекте

