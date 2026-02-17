Эксперт Старченко предложил ввести специальные маркировки для медицинских блогов

В Госдуме предложили проверять медицинский контент в интернете через институты на предмет научности и отсутствия рисков для здоровья. Стоит ли ограничивать блогеров и насколько опасен такой контент, разбиралась Москва 24.

Правила интернет-медицины

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в разговоре с ТАСС выступил с инициативой обязательной проверки размещаемых в Сети роликов и материалов, содержащих рекомендации по лечению болезней, включая народные методы.

По мнению депутата, такой контент должен направляться в профильные научно-исследовательские учреждения для анализа на предмет научной обоснованности и отсутствия рисков для здоровья граждан.





Андрей Свинцов заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Каждую единицу контента, которая может повлиять на здоровье или может привести к потере здоровья или вообще гибели человека, необходимо передавать в определенные научно-исследовательские институты на проведение анализа, что это за контент и может ли этот контент навредить человеку.

По мнению парламентария, любые врачебные советы должны находиться под контролем государства.

Он напомнил, что в Госдуме уже неоднократно звучали предложения о запрете размещения в интернете любых материалов с советами по улучшению здоровья без предварительного согласования со специализированными учреждениями. При этом Свинцов подчеркнул, что создавать подобный контент должны только лица, имеющие профильное медицинское образование.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов также предлагал ввести обязательную верификацию для врачей, ведущих онлайн-консультации. Он направил обращения в Минздрав, Роскомнадзор и Росздравнадзор, указав на отсутствие регулирования в этой сфере и сложность отличия профессионалов от мошенников.

Чернышов предлагал создать на "Госуслугах" открытый реестр с информацией о дипломах, специализации и лицензиях врачей. Верификацию по данному предложению должны проходить только специалисты со стажем от 12 месяцев за последние пять лет. Аккаунты проверенных врачей должны получать специальный знак, а подозрительный контент от псевдоэкспертов – маркироваться или блокироваться. По мнению парламентария, это повысит безопасность онлайн-медицины и доверие к системе здравоохранения.

Ранее широкое общественное обсуждение вызвал видеоролик целительницы Ольги, директора "Московской Су Джок Академии", где она предлагала сбивать температуру отметинами от черного маркера. За 54 тысячи рублей она продавала своей аудитории курс восточной медицины, обещая лечение детских заболеваний, растворение кисты и камней в желчном пузыре без лекарств.

"Это не лечение"

Никакими международными правилами, нормативными документами или приказами Минздрава не предусмотрено, что лечением могут заниматься люди без медицинского образования и соответствующего диплома, обратил внимание в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Второе – телемедицина. Она возможна, но только в условиях лечебно-профилактического учреждения и в формате консультации конкретного больного на основе проведенных анализов и персональных данных. Давать общие советы для всех – это не телемедицина", – пояснил он.

Кондрахин уточнил, что и сам метод лечения должен опираться на доказательную базу – клинические рекомендации, методические пособия, стандарты оказания медицинской помощи.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Если этого нет, такие советы давать нельзя. Что касается так называемой народной медицины, с официальной точки зрения такого понятия не существует. В противном случае она существовала бы как официальное направление, были бы кафедры, стандарты, сертификация. Но этого нет.

Он также отметил, что все, что человек использует из области народной медицины, – это исключительно "на свой страх и риск".

Кондрахин затронул также тематику блогеров-медиков, пояснив, что популяризацию медицины, которой часто занимаются такие люди, также нельзя путать с лечением.

"Врач может рассказывать о новых методиках, которые еще не вошли в официальные стандарты, но это скорее расширение кругозора. Однако и здесь нужно быть осторожным. Не все методики прошли экспертизу Минздрава и разрешены к применению. И, если врач рекомендует что-то, что не утверждено официально, это сомнительно", – пояснил эксперт.

Врач уточнил, что чаще всего профессионалы просто информируют о существовании таких методов. Если же звучат призывы их применить, скорее всего, это реклама услуг конкретного медицинского центра, заключил он.

В то же время член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что не является сторонником каких-либо ограничений, потому что они могут привести к обратному всплеску.

При этом, по его мнению, если блогер не врач и из его текстов или видео непонятно, является ли он медработником, его советы, скорее всего, будут вредными. Вероятно, они будут либо почерпнуты из какой-то литературы без учета индивидуальности пациента, либо основаны на личном опыте, который не всегда положителен и не подлежит тиражированию.

"Любая медицинская консультация должна исходить из конкретной ситуации пациента. Медработник всегда обращает на это внимание и применяет знания относительно индивидуальных особенностей больного", – отметил Старченко.

Однако, как пояснил эксперт, приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов: куда обратиться, как защитить свое право. А советы, как лечить, как оказывать медицинскую помощь, какие таблетки принимать или какие инъекции делать на дому, – это, по мнению Старченко, "информация вредная".





Алексей Старченко член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Полагаю, здесь нужны не ограничения, а маркировки: чтобы около таких видео появлялось предупреждение, что данный материал распространяет не медицинский работник, а просто человек, рассказывающий о каких-то оздоровлениях или лечениях.

Деятельность врачей-блогеров, по словам эксперта, действительно должна регулироваться законом. Как правило, они зарабатывают на распространяемой информации, и их немало.

"Поэтому, наверное, в законе "Об основах охраны здоровья граждан" должна быть отдельная страница, посвященная блогерству: что они вправе делать, а что нет, являются ли распространяемые данные медицинской информацией или медицинской услугой", – отметил Старченко.

Главный принцип любого врача – "не навреди". Им должны руководствоваться не только те, кто оказывает очную помощь или консультирует по телемедицине, но и блогеры, распространяющие сведения среди всех, кто их читает или смотрит, резюмировал эксперт.