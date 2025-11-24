Врач Кондрахин предупредил об опасности самостоятельной расшифровки анализов от ИИ

В России зафиксирован резкий рост использования искусственного интеллекта для расшифровки медицинских анализов, сообщили аналитики. Когда такой способ может помочь и в чем опасность использования ИИ для диагностики и лечения – в материале Москвы 24.
Между экраном и врачом
Количество запросов к искусственному интеллекту о расшифровке медицинских анализов увеличилось более чем в восемь раз с мая по октябрь 2025 года. При этом доля пользователей, запрашивающих у ИИ рекомендации по дальнейшим действиям, выросла с 4 до 41%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.
Наибольший интерес пользователи проявляли к интерпретации анализов на гормоны щитовидной железы, общему анализу крови, липидному профилю, уровню витаминов и показателям работы печени.
Аналитики связали растущую популярность технологии с возможностью быстро и удобно получить предварительную оценку состояния здоровья до визита к врачу.
Вместе с тем медицинские специалисты предупреждают о рисках бездумного следования рекомендациям, сгенерированным искусственным интеллектом: он оперирует общими нормами и не учитывает индивидуальные факторы, такие как анамнез и клиническая картина пациента, отмечают эксперты.
Без информации о возрасте, текущих жалобах и истории болезни результаты анализов, интерпретированные системой, могут быть неполными или вводить в заблуждение.
Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе выступления на First Russian Data Forum выразил надежду, что искусственный интеллект не сможет полноценно заменить человека. Отдельно он выделил профессии врача и учителя. Вместе с тем ряд экспертов одобрили использование ИИ для автоматизации бюрократических процессов.
"Неизбежный этап"
Использование искусственного интеллекта для расшифровки медицинских анализов пациентами – это неизбежный этап развития технологий. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
"Однако сам по себе анализ не является диагнозом – поставить его только на основании таких данных нельзя. При этом подход может помочь человеку обратить внимание на изменения и своевременно обратиться к врачу, что особенно актуально для тех, кто находится далеко от медицинских учреждений", – считает Кондрахин.
Кроме того, всегда возможны ошибки анализа или временные отклонения, вызванные, например, питанием или другими внешними факторами.
"Поэтому, получив результаты, важно не интерпретировать их самостоятельно, а обратиться к врачу для назначения корректного лечения. В противном случае можно оказаться в иллюзии несуществующей болезни или начать лечиться неизвестно от чего", – резюмировал врач.
В свою очередь, эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в беседе с Москвой 24 связал тенденцию с тем, что человеку психологически проще задать вопрос обезличенному алгоритму, чем искать специалиста, открываться ему и рассказывать о своих проблемах.
"Современные нейросети могут давать нормальные общие ответы и помогать человеку обратить внимание на определенные симптомы, чтобы впоследствии сообщить о них специалисту", – отметил Горелкин.
Однако разработчики осознают риски и поэтому повсеместно внедряют дисклеймеры, предупреждающие, что ИИ не является специалистом, и настоятельно рекомендующие обращаться к реальному эксперту.
При этом, говоря о вероятности утечек данных из банка нейросети, Горелкин отметил, что прямая привязка информации к конкретной личности маловероятна. Но любые данные, которые человек предоставляет, включая медицинские, могут быть использованы для обучения алгоритмов и улучшения качества ответов.
"По сути, нейросеть функционирует как коллективная система обработки информации. Ваши запросы и данные становятся частью общего массива, на котором система учится", – уточнил он.
Эксперт добавил, что ключевой принцип здесь – не делиться с нейросетью той информацией, которую пользователь не готов увидеть в открытом доступе. Следует относиться к общению с алгоритмом так же, как к общению на публичном форуме, заключил Горелкин.
