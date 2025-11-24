Врач Кондрахин предупредил об опасности самостоятельной расшифровки анализов от ИИ

В России зафиксирован резкий рост использования искусственного интеллекта для расшифровки медицинских анализов, сообщили аналитики. Когда такой способ может помочь и в чем опасность использования ИИ для диагностики и лечения – в материале Москвы 24.

Между экраном и врачом

Количество запросов к искусственному интеллекту о расшифровке медицинских анализов увеличилось более чем в восемь раз с мая по октябрь 2025 года. При этом доля пользователей, запрашивающих у ИИ рекомендации по дальнейшим действиям, выросла с 4 до 41%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Наибольший интерес пользователи проявляли к интерпретации анализов на гормоны щитовидной железы, общему анализу крови, липидному профилю, уровню витаминов и показателям работы печени.

Аналитики связали растущую популярность технологии с возможностью быстро и удобно получить предварительную оценку состояния здоровья до визита к врачу.

Вместе с тем медицинские специалисты предупреждают о рисках бездумного следования рекомендациям, сгенерированным искусственным интеллектом: он оперирует общими нормами и не учитывает индивидуальные факторы, такие как анамнез и клиническая картина пациента, отмечают эксперты.

Без информации о возрасте, текущих жалобах и истории болезни результаты анализов, интерпретированные системой, могут быть неполными или вводить в заблуждение.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе выступления на First Russian Data Forum выразил надежду, что искусственный интеллект не сможет полноценно заменить человека. Отдельно он выделил профессии врача и учителя. Вместе с тем ряд экспертов одобрили использование ИИ для автоматизации бюрократических процессов.

"Неизбежный этап"

Использование искусственного интеллекта для расшифровки медицинских анализов пациентами – это неизбежный этап развития технологий. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Однако сам по себе анализ не является диагнозом – поставить его только на основании таких данных нельзя. При этом подход может помочь человеку обратить внимание на изменения и своевременно обратиться к врачу, что особенно актуально для тех, кто находится далеко от медицинских учреждений", – считает Кондрахин.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Делать на основе этой информации выводы, ставить диагнозы или назначать лечение категорически нельзя. Результаты анализа – это лишь часть общей картины, которую должен оценить специалист. Врач учитывает динамику показателей за период, сочетание различных данных и индивидуальные особенности пациента, которые алгоритм может не учесть.

Кроме того, всегда возможны ошибки анализа или временные отклонения, вызванные, например, питанием или другими внешними факторами.

"Поэтому, получив результаты, важно не интерпретировать их самостоятельно, а обратиться к врачу для назначения корректного лечения. В противном случае можно оказаться в иллюзии несуществующей болезни или начать лечиться неизвестно от чего", – резюмировал врач.

В свою очередь, эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в беседе с Москвой 24 связал тенденцию с тем, что человеку психологически проще задать вопрос обезличенному алгоритму, чем искать специалиста, открываться ему и рассказывать о своих проблемах.

"Современные нейросети могут давать нормальные общие ответы и помогать человеку обратить внимание на определенные симптомы, чтобы впоследствии сообщить о них специалисту", – отметил Горелкин.

Однако разработчики осознают риски и поэтому повсеместно внедряют дисклеймеры, предупреждающие, что ИИ не является специалистом, и настоятельно рекомендующие обращаться к реальному эксперту.



Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Важно понимать, что нейросеть знает меньше, чем профильный специалист, а медицина – очень сложная и индивидуальная дисциплина. Хотя нейросеть и может быть первым шагом для получения общей информации, она ни в коем случае не должна заменять консультацию с квалифицированным врачом.

При этом, говоря о вероятности утечек данных из банка нейросети, Горелкин отметил, что прямая привязка информации к конкретной личности маловероятна. Но любые данные, которые человек предоставляет, включая медицинские, могут быть использованы для обучения алгоритмов и улучшения качества ответов.

"По сути, нейросеть функционирует как коллективная система обработки информации. Ваши запросы и данные становятся частью общего массива, на котором система учится", – уточнил он.

Эксперт добавил, что ключевой принцип здесь – не делиться с нейросетью той информацией, которую пользователь не готов увидеть в открытом доступе. Следует относиться к общению с алгоритмом так же, как к общению на публичном форуме, заключил Горелкин.