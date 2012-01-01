Депутат Свинцов исключил сокращение чиновников высшего звена после внедрения ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) может заменить как минимум половину российских чиновников, заявили в Минцифре. Об актуальности использования таких технологий в целом сказали и в Кремле. Какой эффект это даст и к каким последствиям может привести, разбиралась Москва 24.

"Эффективность, беспристрастность, скорость"

О вероятности замены российских чиновников ИИ министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил в ходе выступления на First Russian Data Forum 17 апреля. По его словам, с внедрением этой технологии "мы пересаживаемся с велосипеда на "Формулу-1".



(ИИ. – Прим. ред.) не заменит, особенно врачей и учителей. Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, даже больше.

Максут Шадаев министр цифрового развития РФ Человека, надеемся, онне заменит, особенно врачей и учителей. Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, даже больше.

Реалистичной подобную реформу назвал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистом Александром Юнашевым он заявил, что использовать высокие технологии можно уже сейчас.

"Нужно смелее внедрять (ИИ. – Прим. ред.). Может, эффективность повысится, беспристрастность, скорость", – сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что такие инновации уже активно применяются в администрации президента. В частности, с их помощью велась подготовка к ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

"Для поправок и аналитических отчетов"

Использование ИИ необходимо для автоматизации бюрократических процессов, заявил в разговоре с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его мнению, с помощью современных российских технологий внедрить нейросети получится в ближайшие несколько лет, заменяя около 10% госслужащих ежегодно.

Также парламентарий отметил, что ряд регионов уже использует подобные инновации. В пример он привел Республику Татарстан, где разработанный местным Минцифры виртуальный ассистент просматривает огромное количество справочных документов и составляет отчеты. Облегчит ИИ и работу депутатов, убежден Свинцов.





Андрей Свинцов депутат Госдумы Например, один законопроект может содержать около 700 страниц, и на вычитку и выявление всех взаимосвязей уходит несколько дней. А с ИИ это будет занимать 2–3 часа. Думаю, опыт Татарстана мы увидим во всех ведомствах, включая Госдуму, в ближайший год-два.

Применение нейросетей в госуправлении принесет позитивный социальный и экономический эффект, уверен Свинцов. Несмотря на то что многие специалисты будут сокращены, они получат карьерный рост, считает депутат.

"Вместо "переворачивания бумажек" они смогут переизбраться как муниципальные или региональные депутаты. Либо переобучиться и занять места в сферах, где у нас есть дефицит кадров. То есть они станут счастливее, потому что получат более высокие зарплаты и более интересную работу", – указал парламентарий.

При этом Свинцов подчеркнул, что о замене чиновников высшего звена речи не идет. По словам депутата, ИИ является исключительно вспомогательным инструментом, а принятие конечных решений – зона ответственности человека.

