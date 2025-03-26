Мишустин заявил, что Россия планирует выйти в мировые лидеры в области ИИ

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Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме с отчетом о деятельности кабмина в прошлом году.

По его словам, подобная цель является стратегией России. На данный момент, как он указал, уже две отечественные модели находятся в числе лидирующих по производительности и по качеству построения.

Кроме того, Мишустин обратил внимание на необходимость ухода России от зарубежных поставщиков в сфере ИИ для того, чтобы обеспечить себе независимость и укрепить собственную безопасность.

"Здесь очень важно преодоление целого ряда вызовов", – отметил Мишустин.

Премьер-министр РФ также считает, что ИИ должен способствовать переподготовке кадров, а не приводить к сокращению рабочих мест. При этом, по его мнению, нейросети не заменят человека, но могут стать помощником для людей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл между тем призывал к жесткому контролю развития ИИ. По его словам, способности нейросетей к созданию дипфейков вредят обществу, затрудняют расследование преступлений и создают угрозу национальной безопасности. В связи с этим он предлагал рассмотреть законодательное регулирование этой области.

Однако вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что в ближайшие два года в России не планируется законодательно регулировать технологии ИИ.

