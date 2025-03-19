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19 марта, 10:58

Экономика

Москва помогает бизнесу внедрять цифровые технологии

Фото: автономная некоммерческая организация "Агентство стратегического развития Москвы"

Центр компетенций Москвы и федеральное АНО "Цифровые технологии производительности" помогают внедрять цифровые технологии столичным компаниям, которые завершили пилотную часть федерального проекта "Производительность труда". Об этом сообщила заммэра Москвы Мария Багреева.

Вице-мэра рассказала, что участникам федерального проекта доступна комплексная поддержка бизнеса – от диагностики узких мест до выбора и внедрения передовых решений по автоматизации и цифровизации. Такой подход дает возможность компаниям не только рационально использовать труд сотрудников, но и полностью отказаться от него в тех сферах, где можно применить цифровые инструменты.

Сервисы и программы для внедрения цифровых технологий и автоматизации способствуют оптимизации деятельности и повышению результативности бизнес-процессов. Столичным компаниям предлагают свыше 600 цифровых решений, которые направлены на важные сферы работы.

Благодаря им можно наладить поставки, повысить качество обслуживания клиентов, внедрить системы видеоаналитики с применением искусственного интеллекта и программы для мониторинга технологических процессов.

Также эти сервисы способствуют автоматизации складской логистики и внедрению систем биометрической идентификации сотрудников с использованием технологии распознавания лиц.

Три участника федерального проекта уже приступили к использованию цифровых технологий для повышения эффективности работы. Предполагается, что все компании, которые успешно завершили первый этап федерального проекта, также присоединятся к нему.

Компания "ДжиЭсЭс Косметикс" планирует оптимизировать работу варочного цеха, используя цифровые технологии для улучшения процессов учета, мониторинга и планирования. Для этого в систему 1С будут добавлены новые функции, а для сотрудников разработают специальное мобильное приложение. Благодаря этим изменениям операции будут выполняться быстрее, производство станет более эффективным, количество бракованной продукции уменьшится, а потери при производстве сократятся.

Кроме того, компания "ЛогЛаб" хочет использовать технологию видеоаналитики на основе нейросетей для оптимизации работы сотрудников склада. С помощью искусственного интеллекта, анализирующего видео с камер на складе, можно ускорить обработку товаров, сократить время на их прием и отгрузку, а также снизить вероятность ошибок при подсчете и идентификации продукции. Это может увеличить пропускную способность склада, а также повысить уровень безопасности и эффективности управления.

В свою очередь, компания "СВ Тейпс" рассматривает возможность внедрения системы автоматизации складских процессов WMS с целью повышения эффективности логистических операций и минимизации издержек. Применение системы позволит повысить точность учета товаров, ускорить обработку грузов, снизить вероятность ошибок и предотвратить риски возникновения дефицита или избытка товаров. Внедрение WMS улучшит аналитику складских процессов, сократит расходы на персонал и хранение, а также повысит качество обслуживания клиентов.

Между тем столичных предпринимателей приглашают на цикл семинаров, на которых эксперты расскажут о ключевых налоговых изменениях в законодательстве. Полученные знания помогут эффективно управлять бизнесом в условиях изменившейся правовой среды.

На семинарах выступят действующие эксперты и консультанты, а также представители Федеральной налоговой службы. Ближайший семинар состоится 20 марта, он будет посвящен применению налоговой амнистии при дроблении бизнеса.

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