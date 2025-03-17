Московским предпринимателям расскажут о налоговых изменениях в законодательстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство Москвы запланировало для столичных предпринимателей цикл практических семинаров, на которых эксперты расскажут о ключевых налоговых изменениях в законодательстве. Полученные знания помогут эффективно управлять бизнесом в условиях изменившейся правовой среды, передает портал мэра и правительства Москвы.

Среди приглашенных спикеров – действующие эксперты и консультанты, а также представители Федеральной налоговой службы. Ближайший семинар состоится 20 марта, он будет посвящен применению налоговой амнистии при дроблении бизнеса.

Слушателям расскажут о критериях и признаках дробления, правилах налоговой амнистии и возможных способах обеления бизнеса. Кроме того, предприниматели узнают, какие шаги нужно предпринять в этом направлении в 2025 году. Вместе с тем спикеры раскроют нюансы других налоговых изменений, напрямую влияющих на бизнес в столице.

27 марта в Москве пройдет семинар с участием действующих представителей розничной торговли. Эксперты расскажут о нововведениях на примере кейсов, актуальных для торгового бизнеса, и ответят на вопросы представителей сферы.

Семинары, посвященные введению налога на добавленную стоимость (НДС) для упрощенной системы налогообложения (УСН), проведут 1 и 16 апреля. Бизнесменов ждут обзор налоговых изменений для малого и среднего предпринимательства, разбор спорных вопросов применения НДС плательщиками УСН, консультации о порядке исчисления и уплаты НДС и способах добровольного отказа от дробления бизнеса.

В апреле также состоятся три отраслевые встречи по налоговой амнистии: 9 апреля пройдет для предпринимателей из сферы услуг, 21 апреля – для поставщиков B2G, 24 апреля – для коммерсантов, предоставляющих услуги для бизнеса.

Цикл мероприятий "Налоговая реформа – 2025" состоится на площадке "Цифровое деловое пространство" на улице Покровке, 47. Для участия в них нужно зарегистрироваться на портале mbm.mos.ru, после чего выбрать подходящий семинар в разделе "Обучение". Все встречи будут доступны в онлайн-трансляции на mbm.mos.ru.

Ранее стало известно, что семь новых зданий в Москве включили в реестр апартаментов, в связи с чем их собственники могут воспользоваться льготой по налогу на имущество физлиц. Апартаменты – нежилые помещения, поэтому ставка налога на имущество физлиц по ним выше, чем по квартирам. Сейчас реестр насчитывает 47 столичных зданий.

Кроме того, Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ежегодно индексировать пороги доходов для прогрессивной шкалы НДФЛ. В организации призвали предусмотреть механизм ежегодной индексации порогов, при которых начинают взиматься повышенные ставки НДФЛ от 15 до 22%, ориентируясь на динамику индекса-дефлятора. Минфин предложение не поддержал.