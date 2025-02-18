Минфин заявил, что не планирует корректировать налоговую систему

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Министерство финансов России не планирует корректировку основных параметров налоговой системы. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ежегодно индексировать пороги доходов для прогрессивной шкалы НДФЛ, учитывая уровень инфляции в стране.

Однако в бюджете на 2025–2027 годы, который был сформирован в прошлом году, предусмотрены стабильные источники финансирования для покрытия всех расходов, отметила пресс-служба Минфина. Это гарантирует сбалансированность бюджетной системы.

"В текущих экономических реалиях нет никакой необходимости для внесения концептуальных изменений в налоговую политику для формирования доходных источников бюджета", – добавило ведомство.

Директор департамента министерства Данил Волков ранее заявил, что налоговая политика России может корректироваться в ответ на текущие вызовы и угрозы, однако Минфин намерен выполнить поручение Владимира Путина о фиксации основных параметров налоговой системы до 2030 года.

Он также отметил, что налоговая политика является частью общей государственной политики и должна реагировать на вызовы времени, сохраняя при этом долгосрочную устойчивость бюджетной системы.