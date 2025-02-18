РСПП предложил ежегодно индексировать пороги для прогрессивной шкалы НДФЛ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ежегодно индексировать пороги доходов для прогрессивной шкалы НДФЛ, учитывая уровень инфляции в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

"Предусмотреть механизм ежегодной индексации порогов, при которых начинают взиматься повышенные ставки НДФЛ от 15 до 22%, ориентируясь на динамику индекса-дефлятора", – отмечается в сообщении.

Минэкономразвития России ежегодно устанавливает индекс-дефлятор, который применяется для учета годовой инфляции в некоторых налогах. Его размер зависит от инфляции.

Россияне с 2025 года могут получить налоговый вычет до 1,1 миллиона рублей за повышенные ставки НДФЛ при покупке недвижимости в ипотеку. Налоговая ставка в 15% ждет граждан с доходами от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год. Те, кто получает свыше 20 миллионов рублей, будут выплачивать 20% и более. Соответственно, налогоплательщики с более высокими доходами смогут получить больший возврат.

В октябре 2024 года Владимир Путин освободил от НДФЛ тех россиян, кто взял жилищный кредит до 2025 года. Льгота применяется к кредитам и займам на постройку или покупку жилья, покупке земельного участка для ИЖС, а также рефинансированию таких займов.

