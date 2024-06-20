РБК: ФНС планирует отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует отказаться от основной части деклараций по НДФЛ. Это следует из плана деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов, передает РБК.

Согласно плану, ФНС планирует ввести бездекларационный порядок исчисления и уплаты НДФЛ. До декабря 2025 года ведомство планирует заключить госконтракт и выпустить приказ о внедрении новой системы.

Новым контрактом предлагается отказаться от декларирования доходов от реализации недвижимости и транспорта. В случае внедрения меры порядок уплаты НДФЛ начнет осуществляться по доходам, полученным с 1 января 2025 года.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в августе в налоговую систему РФ должны быть предварительно приняты изменения. Он заявил, что повышение налоговой нагрузки в результате этих изменений системы затронет лишь 3,2% налогоплательщиков, поскольку 2,4 миллиона рублей в год – это доход основной части граждан России.

