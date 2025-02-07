Депутат Гаврилов рассказал о налоговых вычетах за покупку недвижимости в ипотеку

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В РФ граждане с 2025 года могут получить налоговый вычет до 1,1 миллиона рублей за повышенные ставки НДФЛ при покупке недвижимости в ипотеку. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

"Это изменение связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения, которая работает с начала 2025 года", – объяснил депутат.

Часть уплаченного налога по ипотечным процентам можно будет также вернуть. Ранее максимальный возврат был ограничен 13% (2 миллиона рублей за недвижимость и 3 миллиона рублей за ипотечные проценты), то есть 260 и 390 тысячами рублей соответственно. Новая шкала НДФЛ подразумевает, что сумма возврата будет высчитываться из ставки налога, который был уплачен, а не из ставки в 13%.

Гаврилов напомнил, что налоговая ставка в 15% ждет россиян с доходами от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год. Те, кто получает свыше 20 миллионов рублей, будут выплачивать 20% и более. Соответственно, налогоплательщики с более высокими доходами смогут получить больший возврат.

"Для граждан с доходом свыше 50 миллионов рублей эта сумма составит 440 тысяч рублей. Аналогично увеличивается возврат по ипотечным процентам", – указал депутат.

Так, общая сумма вычета может достигнуть до 1,1 миллиона рублей, заключил Гаврилов.

Кроме того, в 2025 году пенсионеры смогут получить имущественный вычет за четыре предыдущих года, сообщает News.ru со ссылкой на депутата ГД Никиту Чаплина.

"Данная мера особенно актуальна для работающих пенсионеров, имеющих дополнительные источники дохода, облагаемые НДФЛ. Значительная часть льгот направлена на снижение коммунальной нагрузки", – подчеркнул парламентарий.

Ранее Владимир Путин освободил от НДФЛ тех россиян, кто взял жилищный кредит до 2025 года. Льгота применяется к кредитам и займам на постройку или покупку жилья, покупке земельного участка для ИЖС, а также рефинансированию таких займов. Для получения льготы кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года, а у заемщика должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет.

