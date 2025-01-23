Экономист Подольская: накопительную пенсию можно разморозить переводом в ПДС

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Разморозить накопительную часть пенсии можно через перевод в программу долгосрочных сбережений (ПДС), рассказала экономист Татьяна Подольская.

"Перевести накопительную часть пенсии в ПДС могут те, кто работал с 2002 по 2013 год и сформировал эту часть пенсионных накоплений. Перевод накопительной пенсии в ПДС позволяет "разморозить" эти средства и уже сейчас сделать их частью своего капитала", – передает РИА Новости ее слова.

Сделать эту операцию россияне могут на сайтах негосударственных пенсионных фондов, которые являются операторами ПДС, в приложениях и отделениях банков, а также на "Госуслугах". Средства доступны для достигших возраста 55 лет женщин и 60 лет мужчин, а также для тех, у кого с момента начала действия договора прошло 15 лет.

При этом деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. Кроме того, гражданам полагается налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей каждый год. У участников программы есть возможность получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год.

Между тем повысить пенсии могут россиянам с большим трудовым стажем, отметила в беседе с "Газетой.ру" депутат Госдумы Светлана Бессараб. Таким образом власти хотят добиться гуманизации пенсионного законодательства, объяснила она.

"Пока говорить об этом преждевременно, потому что эти вопросы просто рассматриваются. Сразу так мы вопрос не решим", – добавила парламентарий.

Бессараб обратила внимание, что размер пенсий почти не имеет разницы у граждан, которые трудились много лет, и тех, кто получает социальные пенсии, не набрав необходимого стажа. Она призвала поддержать россиян с большим трудовым стажем.

Работающим пенсионерам впервые проиндексируют пенсию в 2025 году, уравняв их таким образом с неработающими. Индексацию применят к размеру страховой пенсии с учетом пропущенных повышений, начиная с 2016 года.

В ближайшие два года в России произойдут четыре индексации пенсии. В 2026 году выплаты вырастут с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля – на 5,5%. В 2027 году в эти же месяцы пенсии повысят на 4 и 4,1% соответственно.

