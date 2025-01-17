Юрист Виноградов объяснил, кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2025 году

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Досрочный выход на пенсию доступен гражданам, чей трудовой стаж связан с особыми условиями труда, например, работникам вредных производств, шахтерам, сотрудникам горячих цехов и представителям иных опасных профессий. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

В таком случае граждане могут выйти на пенсию на десять лет раньше общепринятого возраста: мужчины – достигнув 50 лет, а женщины – 45 лет, уточнил эксперт. В целом досрочный выход на заслуженный отдых зависит от характера профессиональной деятельности, региона, где осуществлялась работа, социального положения, а также накопленных страховых стажа и баллов.



В наступившем году минимальный стаж составляет 15 лет, а количество баллов – 30. Также для раннего выхода на пенсию независимо от условий работы мужчинам необходимо наработать 42 года, а женщинам – 37 лет, уточнил Виноградов. Однако первые должны быть не младше 62 лет, а вторые – 57 лет.

Причем, как подчеркнул профессор, сотрудники сферы культуры, образования и здравоохранения могут рассчитывать на соответствующую льготу уже со стажем в 25 лет, но для этого потребуются определенные условия.

"Право на досрочную пенсию сохраняется и у лиц, работающих в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях. В 2025 году мужчины смогут уйти на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет", – пояснил юрист в беседе с RT.

Но для этого необходимо иметь определенный стаж именно в этих регионах, уточнил Виноградов. По его словам, в районах Крайнего Севера – не менее 15 лет либо 20 – в приравненных к ним местностях.

Еще одним условием является лишение работы по независящим от сотрудника обстоятельствам. Для этого также нужно встать на учет в службу занятости, и тогда государство может предложить вместо пособия по безработице досрочный выход на пенсию.

"Но это возможно не ранее чем за два года до соответствующего возраста и при наличии страхового стажа 20 и 25 лет у женщины и мужчины соответственно", – заявил специалист.

Многодетные матери с тремя детьми тоже могут рассчитывать на льготу по достижению 57 лет, продолжил эксперт. При этом с четырьмя – в 56 лет, а с пятью и более детьми – в 50 лет. Но каждого ребенка женщина должна воспитывать минимум до восьми лет, заключил юрист.

Между тем депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. По мнению парламентариев, эта мера позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны государства, а также использовать дополнительные средства на празднование или личные нужды.

Кроме того, в ближайшие два года в России произойдут четыре индексации пенсии. В 2026 году выплаты вырастут с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля – на 5,5%. В 2027 году в эти же месяцы пенсии повысят на 4 и 4,1% соответственно.