Эксперт Иванова-Швец перечислила льготы для московских предпенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жители столицы предпенсионного возраста имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и ряд других льгот. Об этом Москве 24 рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она отметила, что статус предпенсионера оформляется на портале mos.ru. Там же опубликован перечень необходимых документов.

"Получить его могут все, кто достиг определенного возраста (женщины 55 и мужчины 60 лет), имеет постоянную регистрацию в Москве и достаточный стаж для назначения пенсии. Либо звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", – указала эксперт.



Людмила Иванова-Швец доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова После подтверждения статуса можно рассчитывать на следующие льготы: бесплатный проезд в общественном городском транспорте, МЦД и пригородных электричках; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Если предпенсионер не работает, он может получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

При этом для москвичей в звании "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы" существуют дополнительные льготы: скидка в 50% на оплату жилья и коммунальных услуг и ежемесячная денежная компенсация счета за стационарный телефон, заключила Иванова-Швец.

Ранее в Госдуме рассказали, что женщины от 55 и мужчины старше 60 имеют право получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2025 году. Речь идет о средствах, замороженных в 2014-м. Выплата может быть единовременной либо ежемесячной в виде доначисления к пенсии. Для получения средств нужно подать заявление в Социальный фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), если накопления формировались там.

