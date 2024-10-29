Депутат Бессараб назвала способ получить до 412 тыс руб пенсионных накоплений

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Женщины от 55 лет и мужчины от 60 смогут разово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2025 году. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее представители Минтруда сообщили, что в 2025-м россияне смогут получить пенсионные накопления разовой выплатой. Речь идет о деньгах, которые были заморожены в 2014 году.

Бессараб рассказала, что воспользоваться этим правом получится не у всех.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Средства могут получить женщины, достигшие 55 лет, и мужчины после 60, чьи накопления не превышают 412 тысяч рублей.

Их можно получить в виде единовременной выплаты или ежемесячной доплаты к пенсии. Для начисления средств необходимо подать заявление, сказала Бессараб.

"Если у вас накопления в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), вы обращаетесь туда. Если сумма просто формируется на лицевом счете в Социальном фонде России, нужно прийти в контактный центр или разместить заявление на Госуслугах", – пояснила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что на фоне сообщений о выплате пенсионных накоплений в 2025 году могут начать проявлять свою активность мошенники. В связи с этим он посоветовал россиянам оставаться бдительными и не рассказывать никому о возможности получить деньги.

