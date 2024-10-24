Средний размер страховой пенсии в России составит около 24 тыс руб в 2025 году

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Средний размер страховой пенсии в следующем году составит примерно 24 тысячи рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы по обсуждению проекта федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом пишет ТАСС.

По словам Силуанова, пенсионные выплаты для работающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января 2025 года в соответствии с уровнем инфляции.

Силуанов ранее заявлял, что инфляция на конец 2024 года составляет 7,3%. В связи с этим средний размер страховой пенсии по старости достигнет 24 тысяч рублей вместо около 21 тысячи рублей.

В бюджете Москвы на 2025–2027 годы говорилось, что увеличение минимального размера пенсии с учетом доплаты от столицы в следующем году достигнет 25 850 рублей в месяц. Всего городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров.

