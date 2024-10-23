"Известия": депутаты ГД предложили снизить возраст выхода на пенсию работникам АПК

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В России предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса (АПК). Соответствующий законопроект внесут в Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым, передает газета "Известия".

Труженикам села хотят разрешить досрочно уходить на пенсию с 60 лет для мужчин и с 55 лет – для женщин.

Авторы проекта отметили, что в условиях трансформации экономики и внешнего санкционного давления сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность показывают устойчивый рост и решают масштабные задачи. В связи с этим работников АПК, создающих продовольственную безопасность России, необходимо приблизить в пенсионных правах к работникам органов безопасности, обороны и внутренних дел.

Миронов сообщил, что на сегодняшний день только женщины, работавшие трактористами-машинистами в сельском хозяйстве, могут уходить на пенсию с 50-летнего возраста.

"Однако, на наш взгляд, государство должно решить вопрос раннего ухода на пенсию для всех тружеников села. В наше непростое время они постоянно работают над созданием продовольственной безопасности нашей страны", – добавил депутат.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в условиях санкционного давления АПК удается решать стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности. По его словам, сегодня агропромышленный комплекс успешно показывает уверенные темпы роста, прочно удерживает лидирующие позиции на международном рынке, увеличивает экспорт, расширяет его географию и ассортимент.