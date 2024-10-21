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21 октября, 12:19

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Депутат Бессараб назвала категории граждан, которые получат две пенсии в декабре

В Госдуме рассказали, кто получит две пенсии в декабре

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ряд пенсионеров смогут получить уже проиндексированную выплату за январь в декабре 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она пояснила, что по общим правилам получателям заработных плат, пенсий и так далее могут начислить средства за январь заранее, если дата выплаты выпадает на нерабочий праздничный день.

Те, у кого получение приходится на такой день, имеют право заблаговременно, то есть в последних рабочих днях декабря, получить выплату за январь. Причем страховая пенсия будет начислена уже с учетом индексации.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Депутат напомнила, что изначально в 2025 году планировалось проводить индексацию пенсий по новым правилам – в феврале и апреле. Однако позже было принято решение пока осуществлять ее по старой схеме – только раз в год.

"В связи со значительным ростом инфляции изменились показатели. То есть было запланировано повышение на 4,5% с 1 февраля, но будет с 1 января на 7,3%", – указала парламентарий, добавив, что на 2026-й власти снова запланировали проводить индексацию дважды в год.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что с 1 ноября в РФ увеличатся выплаты у работников угольной промышленности и членов летных экипажей. Кроме того, в два раза вырастет фиксированная выплата к пенсии у отпраздновавших 80-летний юбилей в октябре.

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